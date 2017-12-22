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HTŞ muhalifleri kılığına girerek...

Heyet Tahrir Eş Şam’a bağlı İdlib’in sınır bölgelerindeki güvenlik birimleri, suç fiillerinde HTŞ’nin adını kullanan bir gasp ve haraç çetesini yakaladı.

22 Aralık 2017 Cuma 16:52
HTŞ muhalifleri kılığına girerek...

İbaa Haber Ajansı, Heyet Tahrir Eş Şam güvenlik yetkilisi Amr Abbas’ın ‘insanları kaçırıp akrabalarına şantaj yapan mücrim bir çete yakaladık’ şeklindeki açıklamasını yayınladı.

Amr Abbas, yakalanan çetenin kaçırdığı kişileri yüksek miktarda para karşılığında serbest bıraktığını bildirdi.

Konu hakkında yapılan araştırmaların ardından Amr Abbas şu açıklamalarda bulundu: “Hücrenin cürümlerinde Heyet Tahrir Eş Şam’ın ismini kullandığı ortaya çıktı. Çete, mağdurlardan birinin mekanına baskın düzenlerken kendileri ile çatışmaya girildi. Çatışma sonucu aralarından bir çete üyesi yaralandı ve 4 çete üyesi tutuklandı.”

Emniyet Birimi sorumlusu Hücrenin geri kalanını yakalamak için araştırmaların sürdüğünü açıkladı. 

asyanınsesi

 

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 16:52
  1. Heyet Tahrir Eş Şam
  2. Amr Abbas
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