HTC U11’in Türkiye fiyatı açıklandı

Yaklaşık 2 ay önce HTC, alışılmışın dışında akıllı telefonu U11’i tanıtmıştı. Donanım anlamında amiral gemisi diyebileceğimiz üst düzey özelliklere sahip telefon, farklı özellikleriyle de ön plana çıkmayı başarıyordu.

HTC U11 ‘sıkmalık telefon’ olarak lanse edildi. Telefonun yanlarına yerleştirilen sensörler, yapılan basıyı ve şiddetini algılıyor ve ona göre karşınıza menü ve özellik çıkarabiliyor. Üstelik bu özellik kişiselleştirilebiliyor.

HTC U11 kamerası da bir hayli beğeni toplamıştı. DxOMark Mobile testinden 90 puan alarak zirveyi Google Pixel’den devralan telefon, 5-eksenli OIS ile el titremesini en aza indirgiyor ve video kayıtlarında titreşimsiz görüntü sunuyor.

Ultrapixel teknolojisinin kullanıldığı telefonda 12-megapiksel arka kamera bulunuyor. Bu kameranın diyafram açıklığı f/1.7 olarak belirtiliyor.

Video kaydında 360 derece ses ve odaklanan yerde sesi artırma gibi çok yenilikçi özelliklere sahip olan HTC U11 nihayet Türkiye’ye giriş yapıyor. ABD fiyatı 649 dolar olarak açıklanan telefon, Türkiye’de 3,799 TL’den satışa sunulacak. HTC U11’in satışa sunulacağı kesin tarih ise henüz netlik kazanmış değil.