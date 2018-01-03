Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HSK'dan flaş karar! 7 hakim...

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iradeleri dışında ByLock IP'lerine yönlendirildiği belirlenen 7 hakim ve savcı ile ilgili kararını verdi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:53
HSK'dan flaş karar! 7 hakim...

HSK 2. Dairesi, aralarında Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı döneminde MİT TIR'larını durduran savcılar hakkında tutuklama kararı veren Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy'un da bulunduğu 7 yargı mensubu hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararını kaldırdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Fevzi Çakır'ın haberine göre; Bu karar sonrası 1 yıl önce FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle açığa alınan 7 isim mesleğe dönmüş oldu.

İŞTE O İSİMLER

Görevlerine dönmelerine karar verilen 7 isim şöyle:

"Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu."

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 17:53
  1. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi Başkanı Muharrem Yılmaz
  2. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş
  3. Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy
  4. Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen
  5. Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel
  6. Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik
  7. Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Serdar Softaoğlu
  8. HSK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ev sahiplerini ve kiracıları ilgilendiriyor
    1. Ev sahiplerini ve kiracıları..
    2. Yangın sonrası Destici'den açıklama
    3. HSK'dan flaş karar! 7 hakim...
    4. Ölümü Türkiye'yi de sarstı! Toprağa..
    5. Trump'tan İran'a müdahale iması: Uygun..
    6. Listeye Türkiye'den 17 üniversite girdi
    7. BBP genel merkezinden dumanlar..
    8. Devrim Muhafızları Komutanı: Fitne..
    9. Bitkisel hayata girmişti, 4 yıl sonra..
    10. İran'dan açıklama: Herşey sona erdi
    11. Eski bakandan flaş açıklama! 'FETÖ,..
    12. Ruters son dakika duyurdu... En büyük..
    13. Başbakan Yıldırım'ın acı günü
    14. Böylesi ilk kez görüldü! Bakan geliyor..
    15. Beşiktaşlı futbolcuların kısmeti arttı
    16. Engelli öğrenciye akılalmaz dayak!
    17. Siyonistler yine saldırdı... Yaralı ve..
    18. KYK'den öğrencilere konforlu hizmet
    19. Hayatını kurtardığı kişi tarafından at..
    20. Gündem olmuştu! Bakanlık harekete geçti
    AK Parti'den flaş 'Abdullah Gül' açıklaması
    AK Parti'den flaş 'Abdullah Gül' açıklaması
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    CHP'den rezalet açıklama: Ödemek zorundayız
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
    İkisi kadın çok sayıda gözaltı… Suçları tek kelime ile iğrenç!
    İkisi kadın çok sayıda gözaltı… Suçları tek kelime ile iğrenç!
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
    5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
    Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...