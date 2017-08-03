HSK'dan FETÖ mahkemeleri kararı...
Hakimler ve Savcılar Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele için 8 yeni mahkeme kurulmasına karar verdi.03 Ağustos 2017 Perşembe 19:17
Fetullahçı Terör Örgütü'n yönelik davalar arttıkça yargılamaları yapan mahkemelerin iş yükü de gittikçe artıyordu.
8 YENİ TERÖR MAHKEMESİ
Yargılamaların daha sağlıklı yürüyebilmesi için HSK İstanbul'da 6, Ankara'da 1 ve İzmir'de 1 olmak üzere 8 yeni terör suçlarına bakan mahkeme kurulmasına karar verdi. HSK 1. Dairesi, yeni kurulan mahkemelere heyetler atadı. Ayrıca HSK, İstanbul ve Ankara'da daha önce kurulmuş olan çeşitli mahkemelerde ikinci heyetler oluşturdu. Bu heyetler kuruldukları mahkemelerdeki dosyaların bir bölümünü devralıp mahkemenin yükünü hafifletmeye çalışacak.