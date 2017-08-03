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HSK'dan FETÖ mahkemeleri kararı...

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele için 8 yeni mahkeme kurulmasına karar verdi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 19:17
HSK'dan FETÖ mahkemeleri kararı...

Fetullahçı Terör Örgütü'n yönelik davalar arttıkça yargılamaları yapan mahkemelerin iş yükü de gittikçe artıyordu.

8 YENİ TERÖR MAHKEMESİ

Yargılamaların daha sağlıklı yürüyebilmesi için HSK İstanbul'da 6, Ankara'da 1 ve İzmir'de 1 olmak üzere 8 yeni terör suçlarına bakan mahkeme kurulmasına karar verdi. HSK 1. Dairesi, yeni kurulan mahkemelere heyetler atadı. Ayrıca HSK, İstanbul ve Ankara'da daha önce kurulmuş olan çeşitli mahkemelerde ikinci heyetler oluşturdu. Bu heyetler kuruldukları mahkemelerdeki dosyaların bir bölümünü devralıp mahkemenin yükünü hafifletmeye çalışacak.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 19:17
  1. HSK FETÖ mahkemeleri
  2. FETÖ ile mücadele
  • hrnhrn1 sa önce
    Ne ayak yapıyorsunuz bırakın salıverin tekrar denesinler,ALLAH CC korkmuyorsunuz bırakırken çünkü İMAN etmemişsiniz AHİRETE inancınız YOK,Yürüyün abd-alamana yakışır
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