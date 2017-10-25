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HSK'da 3 isim görevden alındı

Yargı teşkilatında Adalet Bakanlığı Müşteşarlığı ile başlayan değişim sürdü.

25 Ekim 2017 Çarşamba 22:02
HSK'da 3 isim görevden alındı

Habertürk Ankara'dan Fevzi Çakır'ın haberine göre, müsteşarlığa Selahaddin Menteş'in getirilmesinin ardından bu kez de Hakimler Savcılar Kurulu'nda (HSK) önemli değişiklikler yaşandı.

HSK genel sekreter yardımcıları İbrahim Pektaş, Turan Kuloğlu, Musa Kanıcı görevden alındı. HSK Başkanı ve Adelet Bakanı Abdülhamit Gül'ün oluru ile Adalet Akademesi Daire Başkanı Mahmut Akgün, HSK Başmüfettişi Sinan Ekici, Bakanlık Tetkik Hakimi Ali Erdem yeni HSK genel sekreterleri olarak görevlendirildi.

Genel sekreterlik görevinden alınan Kanıcı ve Pektaş'ın Bakanlık Yüksek Müşaviri olarak atanacağı belirtiliyor. Kuloğlu'nun ise HSK 1. Dairesi'nce Yargıtay Savcılığı'na atandığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 22:02
  1. hsk
  • Cemil Nadir ÖzgünCemil Nadir Özgün16 dk önce
    Kendi hakkını koruyamayan bir Teşkilât.
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