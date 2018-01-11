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HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

13 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 14 idari yargı hakim adayının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

11 Ocak 2018 Perşembe 08:31
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

HSK'nın atama kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

​Kararnamede, 13 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 14  idari yargı hakim adayının HSK tarafından 25 Aralık 2017'de yapılan ad çekme  sonucu 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince atandığı  kaydedildi.

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 08:31
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