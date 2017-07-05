HRÜ STK’larla buluşmaya devam ediyor

Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) binasında düzenlenen toplantıya Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Tahir Güllüoğlu, Harran Tıp Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç Dr. Erkan Arslan ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Sohbet ortamında geçen toplantıda Üniversitedeki eğitim ile ilgili bilgi veren Rektör Taşaltın, beşeri sermayenin iyi işlemediğinden yakındı.

Üniversitede çalışan ve çalışmayan Memur/Akademisyenlerin hepsinin aynı ücreti almaları nedeniyle iş üretiminde verimin düştüğünü belirten Taşaltın,“Çalışan memur ve akademisyenin maaşı 300-500 lira artırılıp, çalışmayanınki düşürülürse bunun üretime olumlu manada yansıyacağını düşünüyorum. Bu şekilde iş yapmayan daha avantajlı. En azından hata yapma riski bulunmuyor. Böylece sanki çok mükemmeliyetçi gibi görünüyorlar. İnsanda vicdan diye bir iç denetleyici var. Herkes üstüne düşen vazifeleri hakkıyla ifa etmelidir.

Üniversite olarak her zaman daha verimli olmaya çalışıyoruz. Ülkemize karşı sorumluyuz. Daha gelişmiş bir Şanlıurfa adına şehrimize karşı sorumluyuz. Sizlerinde bizlerle hareket edip, biribirimize destek olarak, geleceğimize ışık tutacak bir üniversite için, yaşam kalitesi yüksek bir şehri oluşturma yolunda bizimle ilerlemenizi bekliyoruz” diye konuştu.

Üniversite ile ilgili olarak teknik bilgileri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, hastane ile ile ilgili olarak Harran Tıp Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç Dr. Erkan Arslan ve İdari kısımla ilgili olarakta Genel Sekreter Doç. Dr. M. Tahir Güllüoğlu STK temsilcilerini bilgilendirdi.

Yaklaşık 2.5 saat süren toplantı, soru-cevap faslının ardından sona erdi.