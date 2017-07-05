Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

HRÜ STK’larla buluşmaya devam ediyor

Daha önce STK’larla toplantı yaparak talep ve önerilerini dinleyen Harran Üniversitesi Yönetimi, bu kez Sivil Toplum İzleme Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:50
HRÜ STK’larla buluşmaya devam ediyor

Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) binasında düzenlenen toplantıya Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Tahir Güllüoğlu, Harran Tıp Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç Dr. Erkan Arslan ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Sohbet ortamında geçen toplantıda Üniversitedeki eğitim ile ilgili bilgi veren Rektör Taşaltın, beşeri sermayenin iyi işlemediğinden yakındı.

Üniversitede çalışan ve çalışmayan Memur/Akademisyenlerin hepsinin aynı ücreti almaları nedeniyle iş üretiminde verimin düştüğünü belirten Taşaltın,“Çalışan memur ve akademisyenin maaşı 300-500 lira artırılıp, çalışmayanınki düşürülürse bunun üretime olumlu manada yansıyacağını düşünüyorum. Bu şekilde iş yapmayan daha avantajlı. En azından hata yapma riski bulunmuyor. Böylece sanki çok mükemmeliyetçi gibi görünüyorlar. İnsanda vicdan diye bir iç denetleyici var. Herkes üstüne düşen vazifeleri hakkıyla ifa etmelidir.

Üniversite olarak her zaman daha verimli olmaya çalışıyoruz. Ülkemize karşı sorumluyuz. Daha gelişmiş bir Şanlıurfa adına şehrimize karşı sorumluyuz. Sizlerinde bizlerle hareket edip, biribirimize destek olarak, geleceğimize ışık tutacak bir üniversite için, yaşam kalitesi yüksek bir şehri oluşturma yolunda bizimle ilerlemenizi bekliyoruz” diye konuştu.

Üniversite ile ilgili olarak teknik bilgileri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, hastane ile ile ilgili olarak Harran Tıp Hastanesi Başhekimi Yrd. Doç Dr. Erkan Arslan ve İdari kısımla ilgili olarakta Genel Sekreter Doç. Dr. M. Tahir Güllüoğlu STK temsilcilerini bilgilendirdi.

Yaklaşık 2.5 saat süren toplantı, soru-cevap faslının ardından sona erdi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 22:50
  1. Şanlıurfa
  2. Çal
  3. Mem
  4. Harran
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lacazette rekor bonservis bedeliyle Arsenal'de
    1. Lacazette rekor bonservis bedeliyle..
    2. ABD Dışişleri Bakanı Tillerson..
    3. KOSGEB'den vatandaşlara..
    4. İsrail'den Kudüs'te 800 yeni konuta onay
    5. Er Meydanı modernizasyonu gelecek yıla..
    6. Afrin'e operasyon yapılacak mı?..
    7. Fransa Bisiklet Turu'nun 5. etabını..
    8. Şenol Güneş ve ekibi, sağlık..
    9. Denizdeki havalimanını 1,5 milyon..
    10. AK Parti ile MHP TBMM İçtüzük..
    11. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı..
    12. Pakistan kısa menzilli füze denedi
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş..
    14. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını..
    15. Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı..
    16. Kameni, Fenerbahçe ile ilk..
    17. Emniyet Müdürü Osman Ak, çocuklara..
    18. Sözcü İbrahim Kalın’ın kızı Rumeysa..
    19. Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
    20. Merkel'in ellerindeki şoke eden ayrıntı
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    87'lik sapık! Son anda enselendi
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Hulusi Akar'a mektup yazıp bakın ne istedi!
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Katar' açıklaması
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...
    Külünk'ten çarpıcı açıklama: G20 sonrası Türkiye'yi çökertmek için...