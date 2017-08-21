HRÜ BESYO özel yetenek sınavları başladı

Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşkesi Kapalı Spor Salonunda yapılan özel yetenek sınavlarına 931 erkek 287 bayan, 11 milli sporcu olmak üzere toplamda bin 229 aday müracaatta bulundu. Önceki yıllarda 20’sı bayan 30’ü erkek toplamda 50 öğrenci alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında açtığı antrenörlük bölümü ile 50’si örgün 50’si ikinci öğretim olmak üzere toplamda 150 öğrenci alacak. Toplamda 5 gün devam edecek olan sınavların tamamı kameralı sistemle kayıt altına alınıyor. Sınava giren tüm öğrenciler ve katılan veliler sınava giren öğrencilerin sınavda kaç derece yaptığını görebiliyor.

Sınavların tamamının kayıt altına alındığını, adayların aldıkları puanı dijital ekranda gördüklerini söyleyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, özel yetenek sınavlarına giren tüm öğrencilere başarılar diledi.

Pazartesi sabah başlayan ve iki aşama şeklinde yapılacak olan sınavlarda 22 kişilik bir ekip görev alıyor.