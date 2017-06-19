Hristiyanlığı yaymak için harekete geçtiler
Bölücü terör örgütü PKK, yandaşları Türkiye'nin maneviyatına karşı harekete geçti. Misyonerler sözde ''Kürtlük'' adına Hristiyanlığı yaymak için düğmeye bastı.19 Haziran 2017 Pazartesi 01:13
YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK bir yandan Mehmetçiğe karşı hain saldırılarını sürdürürken bir yandan'da batı ile kurduğu ittifak ile Türkiye'nin maneviyatına el attı.
İzmir'de misyonerler sözde ''Kürtlük'' adına kartlar basarak Müslüman halkı hedef almaya başladı.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr
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ffff4 sa önce Hah kardesim ne dogri dersin yillardor diyanet vergi aliyor kuran camilerde olmali diye bangir bangir bagiriyorum gidin kiliselerde dini kutuphane var boz de kuran para ile bu rezillikle tabiii kaybedet musluman alem8 fggf4 sa önce Iyi de ulkede is as yok bunlari onlara kim saglarsa ona giderler is as saglamazsan ne edecek millet onun icin akilli yonetim gerek refah gerek dunyada hristiyan ulkelerde milli gelir fazla nufus az Aslan12 sa önce Sen etmiyorsun ama ortalık saftirik kaynıyor. Rüzgar ne taraftan eserse o tarafa yöneliyor. serdar12 sa önce Kurani kerimin dagitilamayip incilin kolayca dagitildigi yerde ne beklenir ki ilker12 sa önce Hristiyan ermeni vardır.kurt yok olmayacak insaallah. Kürtçe konuşurlar ama kurt değildirler. Camide namaz da kilarlar. Kiliseye de giderler. Çevremizde tanıyoruz.soyadlarinda ci, cu var.ci, cu olmayan soyadlari da var. Biz dinimizi sevelim ve yaşayalım Allah onlara o günü göstermeyecek insaallah. Hint filmleri ve zamanında saman. ...u tv az zarar vermiyor maneviyat olarak bize... pınar13 sa önce herkesin maşası herkesin piyonu marksist leninist ateist ermeni örgüt asalanın devamı hz.isa çarpsın onları Umet sesi13 sa önce Turk kurd arap butun műslűmanlar kardeş ve inşallah bunlarin oyunlarini bozduracağiz ve son sőyleyeceyim Birmanideki muslumanlar icin dualarinizi eksik etmeyin onlar hepsi kat ediliyorlar . Emekli polis 13 sa önce Müslüman kürtler bu sahtekarlara inanmaz. Kürtve alevi kimligialtında yaşayan kripto ermenilerin oyunu. Gunisigi14 sa önce Senin alimlerin bike kurtler turklerdenonde malesef diyir (Ahmet mahmut ünlu)sen gelmis burda bos muhabbet yapiyorsun halil14 sa önce Sat7türk ve Kanal Hayat tv de Türkçe 24 saat hırıstiyan misyonerlik yayını yapılıyor bu gören işten hiç bir yetkili yokmu?.Joyce Meyer adında kadın gibi neden bizim müslüman misyonerlik yapanımız yok