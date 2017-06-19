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Hristiyanlığı yaymak için harekete geçtiler

Bölücü terör örgütü PKK, yandaşları Türkiye'nin maneviyatına karşı harekete geçti. Misyonerler sözde ''Kürtlük'' adına Hristiyanlığı yaymak için düğmeye bastı.

19 Haziran 2017 Pazartesi 01:13
Hristiyanlığı yaymak için harekete geçtiler

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PKK bir yandan Mehmetçiğe karşı hain saldırılarını sürdürürken bir yandan'da batı ile kurduğu ittifak ile Türkiye'nin maneviyatına el attı. 

İzmir'de misyonerler sözde ''Kürtlük'' adına kartlar basarak Müslüman halkı hedef almaya başladı. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 01:13
  1. İZMİR
  2. PKK
  3. HRİSTİYANLIK
  4. misyonerler
  • ffffffff4 sa önce
    Hah kardesim ne dogri dersin yillardor diyanet vergi aliyor kuran camilerde olmali diye bangir bangir bagiriyorum gidin kiliselerde dini kutuphane var boz de kuran para ile bu rezillikle tabiii kaybedet musluman alem8
  • fggffggf4 sa önce
    Iyi de ulkede is as yok bunlari onlara kim saglarsa ona giderler is as saglamazsan ne edecek millet onun icin akilli yonetim gerek refah gerek dunyada hristiyan ulkelerde milli gelir fazla nufus az
  • AslanAslan12 sa önce
    Sen etmiyorsun ama ortalık saftirik kaynıyor. Rüzgar ne taraftan eserse o tarafa yöneliyor.
  • serdarserdar12 sa önce
    Kurani kerimin dagitilamayip incilin kolayca dagitildigi yerde ne beklenir ki
  • ilkerilker12 sa önce
    Hristiyan ermeni vardır.kurt yok olmayacak insaallah. Kürtçe konuşurlar ama kurt değildirler. Camide namaz da kilarlar. Kiliseye de giderler. Çevremizde tanıyoruz.soyadlarinda ci, cu var.ci, cu olmayan soyadlari da var. Biz dinimizi sevelim ve yaşayalım Allah onlara o günü göstermeyecek insaallah. Hint filmleri ve zamanında saman. ...u tv az zarar vermiyor maneviyat olarak bize...
  • pınarpınar13 sa önce
    herkesin maşası herkesin piyonu marksist leninist ateist ermeni örgüt asalanın devamı hz.isa çarpsın onları
  • Umet sesiUmet sesi13 sa önce
    Turk kurd arap butun műslűmanlar kardeş ve inşallah bunlarin oyunlarini bozduracağiz ve son sőyleyeceyim Birmanideki muslumanlar icin dualarinizi eksik etmeyin onlar hepsi kat ediliyorlar .
  • Emekli polis Emekli polis 13 sa önce
    Müslüman kürtler bu sahtekarlara inanmaz. Kürtve alevi kimligialtında yaşayan kripto ermenilerin oyunu.
  • GunisigiGunisigi14 sa önce
    Senin alimlerin bike kurtler turklerdenonde malesef diyir (Ahmet mahmut ünlu)sen gelmis burda bos muhabbet yapiyorsun
  • halilhalil14 sa önce
    Sat7türk ve Kanal Hayat tv de Türkçe 24 saat hırıstiyan misyonerlik yayını yapılıyor bu gören işten hiç bir yetkili yokmu?.Joyce Meyer adında kadın gibi neden bizim müslüman misyonerlik yapanımız yok
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