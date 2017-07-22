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Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi patriği Atallah Hanna Müslümanları ve Hristiyanları Mescid-i Aksa'yı korumaya çağırdı.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:46
Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı

YENİAKİT.COM.TR - Mescid-i Aksa kuşatması devam ederken Hristiyan dünyasından ilk tepki geldi.

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi patriği Atallah Hanna Müslümanları ve Hristiyanları Mescid-i Aksa'yı korumaya çağırdı. 

Atallah Hanna, İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde planları olduğunu bu planların gerçekleştirmesine Hristiyan ve Müslümanların izin vermemesi gerektiğini belirtti. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:46
  1. Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi
  2. Mescid-i Aksa
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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