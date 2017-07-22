Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi patriği Atallah Hanna Müslümanları ve Hristiyanları Mescid-i Aksa'yı korumaya çağırdı.22 Temmuz 2017 Cumartesi 00:46
YENİAKİT.COM.TR - Mescid-i Aksa kuşatması devam ederken Hristiyan dünyasından ilk tepki geldi.
Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi patriği Atallah Hanna Müslümanları ve Hristiyanları Mescid-i Aksa'yı korumaya çağırdı.
Atallah Hanna, İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa üzerinde planları olduğunu bu planların gerçekleştirmesine Hristiyan ve Müslümanların izin vermemesi gerektiğini belirtti.
Kaynak: www.yeniakit.com.tr