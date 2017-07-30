Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hristiyan kadın müslüman oldu

ABD’nin New York eyaletinde Jasmine adlı Hıristiyan kadın, camiye giderek Müslüman oldu.

30 Temmuz 2017 Pazar 12:17
Hristiyan kadın müslüman oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinde camiye müracaat eden Alman asıllı Amerikan vatandaşı Jasmine Kudaibergen, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Brooklyn Eyüp Sultan Camii’nde düzenlenen ihtida merasimiyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Kudaibergen, kendi arzusuyla Müslüman olmak için İslam’ı araştırdığını, Müslüman olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

New York’ta yaşayan 30 yaşındaki Kudaibergen, “Bir süredir arayış içindeydim. Allah razı olsun New York Eyüp Sultan Camii İslam dini hakkında bilgiler verdi. Elhamdülillah Müslümanım” dedi. Cami imam hatibi İbrahim Yavaş’ın eşi Sümeyye Sultan Yavaş ile katıldığı ihtida töreni, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İbrahim Yavaş, İslam dini ve Müslümanlık hakkında aydınlatıcı açıklamalar yaptıktan sonra Müslüman olan Kudaibergen’a ihtida belgesi ve Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 12:17
  1. ABD
  2. Amerika
  3. Eyüp Sultan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    1. Partizan sunucu: Siyasete bulaşmadım...
    2. Kimse bu ailenin bileğini bükemiyor!
    3. Önce akıma kapıldı sonra yere çakıldı!
    4. Avrupa'nın en eski ormanında ağaç..
    5. WhatsApp'tan gelen mesajlara dikkat!..
    6. Pensilvanya İblis'i boş durmuyor.....
    7. TIR'ın çarptığı otomobil takla attı: 1..
    8. Hristiyan kadın müslüman oldu
    9. Yenimahalle’ye beş yeni park daha
    10. Aşırı sıcak fındığı haşladı
    11. Savunması güldürdü... Domates..
    12. Öğrencilerden örnek hareket!
    13. Duruşma salonuna o sırayla..
    14. Aydın Caddesinde çalışmalar devam ediyor
    15. Almanya'da gece kulübünde silahlı..
    16. Milli Takım için sürpriz Rıdvan Dilmen..
    17. Rüştü - Terim gerginliğinde önemli..
    18. 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    19. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında..
    20. Erdoğan'ın çağrısına ilk destek..
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı