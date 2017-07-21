Hristiyan din adamları da Mescid-i Aksa için yürüdü!

Ramallah’taki Filistin Evkaf Bakanlığı önünde düzenlenen protesto gösterisinde, İsrail’e Mescid-i Aksa’daki ihlallerini durdurma ve Müslümanlara ibadetlerini rahatça yerine getirmeleri talebinde bulunan dövizler ve pankartlar taşındı. Gösteride bulunan Hristiyan Din Adamı Rahip İlyas Avad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail’in Mescid-i Aksa’da yaptığı ihlaller, birçok farklı ihlalin başlangıcıdır. Bugün Müslümanların mukaddesatına uzanan bu ihlaller, yarın Hristiyanların mukaddesatına uzanır." dedi.

Filistin halkının bir bütün olarak İsrail’in saldırılarına karşı dayanışma içinde olduğuna vurgu yapan Rahip Avad, "Bugün birlik içinde Mescid-i Aksa’yı savunmak için hareket ediyoruz. İsrail’in illegal uygulamalarına karşı duruyoruz ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanı Yusuf İdis,"İsrail makamları, Mescid-i Aksa üzerinde yeni bir planı tatbik etmeye, zamansal ve mekânsal olarak bölmeye çalışıyor. Bu uygulamalarla sözde Süleyman Mabedi’ni yeniden inşa etmeyi planlıyor." dedi.

Filistin makamlarının İsrail’in ihlallerini durdurmak için ciddi çaba sarfettiğine dikkati çeken İdis, Arap ve İslam dünyasına İsrail’in planlarını uygulamaya sokmadan acilen harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İSRAİL ESKİ ŞEHİR KAPILARINI KAPATTI

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu Kudüs’ün eski şehir beldesine giren tüm kapıları yeniden kapattı. İsrail polisi eski şehir bölgesinde oturanlar ve turistler dışında kimsenin girişine izin vermiyor. İsrail’in Mescid-i Aksa’nın kapılarına metal arama dedektörlerini yerleştirdiği 16 Temmuz Pazar gününden bu yana Kudüs’te gerilim sürüyor. Metal arama dedektörlerinden aranarak Harem-i Şerif’e girmeyi reddeden binlerce Filistinli bugün de sabah namazını Mescid-i Aksa’nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı’nda kıldı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa’nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa’da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.