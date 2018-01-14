AA'nın haberine göre ByLock'u kullananlar arasında bulunan Yüzgeç'in, 2016'nın ilk aylarına kadar program üzerinden iletişime devam ettiği belirlendi.

Yüzgeç'in ByLock yazışmaları şu şekilde: "Keşke başka bir ülkeye ışınlanabilsek hep birlikte. Hristiyan bir ülkede sıfırdan medeniyet kursan daha erken yol alırsın. Şirketin (FETÖ) tüm kadrosunu bir emirle dışarı çıkarabilseler, oradakilere de ne haliniz varsa görün deseler. Kadroları ve tüm maddi imkanları zengin Afrika ülkesine aktarsan sıfırdan medeniyet kurarsın. Bunu en az 6 ay, 1 yıl önceden söyledim etrafıma. Terk edelim bu ülkeyi, 'Sizin olsun' diyelim. Geri kalan körleri de Ergenekon ham yapsın da akılları başlarına gelsin ama daha yeni jeton düşüyor bazılarında. Şimdi söylüyorlar, çok geç kalındı."