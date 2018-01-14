Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Hristiyan bir ülkede sıfırdan medeniyet kursan...'

FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanan firari eski savcı Mehmet Yüzgeç'in, örgütün şifreli haberleşme ağı ByLock üzerinden başka bir örgüt üyesine, "Hristiyan bir ülkede sıfırdan medeniyet kursan, daha erken yol alırsın" mesajını attığı tespit edildi.

14 Ocak 2018 Pazar 15:58
'Hristiyan bir ülkede sıfırdan medeniyet kursan...'

AA'nın haberine göre ByLock'u kullananlar arasında bulunan Yüzgeç'in, 2016'nın ilk aylarına kadar program üzerinden iletişime devam ettiği belirlendi.

Yüzgeç'in ByLock yazışmaları şu şekilde: "Keşke başka bir ülkeye ışınlanabilsek hep birlikte. Hristiyan bir ülkede sıfırdan medeniyet kursan daha erken yol alırsın. Şirketin (FETÖ) tüm kadrosunu bir emirle dışarı çıkarabilseler, oradakilere de ne haliniz varsa görün deseler. Kadroları ve tüm maddi imkanları zengin Afrika ülkesine aktarsan sıfırdan medeniyet kurarsın. Bunu en az 6 ay, 1 yıl önceden söyledim etrafıma. Terk edelim bu ülkeyi, 'Sizin olsun' diyelim. Geri kalan körleri de Ergenekon ham yapsın da akılları başlarına gelsin ama daha yeni jeton düşüyor bazılarında. Şimdi söylüyorlar, çok geç kalındı."

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 15:58
  1. Mehmet Yüzgeç
  • Sıradan bir vatandaşSıradan bir vatandaş1 sa önce
    Alçak hain
  • Sıradan bir vatandaşSıradan bir vatandaş1 sa önce
    Alçak hain
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Güne ezan sesiyle başlamak çok keyifli'
  1. 'Güne ezan sesiyle başlamak çok keyifli'
  2. Abdurrahman Dilipak: İnsanları..
  3. Alman devine büyük şok! Erdoğan'dan..
  4. Erdoğan paylaştı! Çaylar..
  5. Irak'tan kritik 'Türkiye' açıklaması
  6. 360 derece görüntü alabilen kamere ilk..
  7. 'Gezici' Alman devine 'Türkiye' şoku!
  8. Basın Ekspres yolunda tır yoldan..
  9. Takla atan otomobilin yaralı sürücüsü..
  10. Galatasaray'ın efsanesinden Erdoğan'a..
  11. 28 Şubat zulmü devam ediyor! Yeniden..
  12. Korku filmi gibi! Tüm ilçeyi işgal..
  13. 'Hristiyan bir ülkede sıfırdan..
  14. Sahte altın bozdurmak isteyen çocuklu..
  15. İsrail ile Hindistan el ele verdi
  16. Şanlıurfa'da PYD/PKK üyesi yakalandı
  17. "Çılgın Proje"de kritik karar yarın..
  18. Başkent'te trafik kazası: 2 yaralı
  19. A Milli Takım Teknik Direktörü Lucescu..
  20. Şimşek uluslararası yatırımcılarla bir..
‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…
‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi… Şok iddia! ‘Acaba Abdullah Gül hamlesi mi?’ 8’ini Gül atadı…
Türkiye'den hayati hamle! Pentagon havlu atacak
Türkiye'den hayati hamle! Pentagon havlu atacak
Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
Halk sonunda isyan etti: Şehrimizi terk edin
TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
TSK vurmaya başladı! Bombardıman sesleri Türkiye’den de duyuluyor
Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi
Avrupa ülkesine büyük şok: Binlerce kişi sokağa indi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
İngiliz teröristlerin cesetleri Londra'ya gönderildi
15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!
15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!