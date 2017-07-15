Hoşgeldin bebek projesi mutlu ediyor

Hoşgeldin bebek projesi ile ailelerin mutluluğuna ortak olan Sungurlu Belediyesi, bu hafta Haydar Sarısakaloğlu, Hacer Taştemur ve Arslan Bozduman ailelerini evlerinde ziyaret ederek hediyelerini verdi. Ziyaretlerden son derece mutlu olan aileler, belediye tarafından verilen hediyeleri kabul ederken, kendilerini unutmayan Başkan Şahiner’e de teşekkürlerini iletti.

Mutlu günlerinde ailelerin heyecanını paylaşmanın ve onların yanında olmanın önemine değinen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner bu projelerin artarak devam edeceğini söyledi.