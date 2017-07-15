Hoşgeldin bebek projesi mutlu ediyor
Sungurlu Belediyesi tarafından kısa süre önce uygulanmaya başlayan Hoşgeldin bebek projesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Meltem Açmaz tarafından yapılan ev ziyaretleriyle devam ediyor.15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:15
Hoşgeldin bebek projesi ile ailelerin mutluluğuna ortak olan Sungurlu Belediyesi, bu hafta Haydar Sarısakaloğlu, Hacer Taştemur ve Arslan Bozduman ailelerini evlerinde ziyaret ederek hediyelerini verdi. Ziyaretlerden son derece mutlu olan aileler, belediye tarafından verilen hediyeleri kabul ederken, kendilerini unutmayan Başkan Şahiner’e de teşekkürlerini iletti.
Mutlu günlerinde ailelerin heyecanını paylaşmanın ve onların yanında olmanın önemine değinen Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner bu projelerin artarak devam edeceğini söyledi.