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Hoparlörle seslendiler! Ya teslim olun ya da ölün

Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan geri almak için başlatılan operasyonda sona yaklaşıldı. Irak ordusu sivillere kaçma, DEAŞ'lılara teslim olma çağrısı yapıyor.

20 Haziran 2017 Salı 12:07
Hoparlörle seslendiler! Ya teslim olun ya da ölün

Pazartesi günü başlayan yeni bir saldırı dalgası ile ilerleyen Iraklı birlikler, ülkenin en büyük ikinci kentini ele geçirmek için aylardır devam ettirdikleri operasyonu bir an önce bitirmeyi hedefliyor.

ESKİ ŞEHİR DIŞINDA TÜM MUSUL'DA KONTROL SAĞLANDI

Kentin büyük bir kısmının kontrolünü ele geçiren Irak ordusu "Eski Şehir" olarak bilinen ve labirent gibi dar sokaklardan oluşan bölgede DEAŞ'ı çevrelemiş durumda. "Eski Şehir" dışında tüm Musul'un kontrolü sağlandığı bildirildi.

LABİRENT SOKAKLAR ORDUYU YAVAŞLATIYOR

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Irak Terörle Mücadele Komutanlığı'ndan Tümgeneral Maan el Sadi Eski Şehir'deki Faruk Mahallesi'nin bir bölümünü ele geçirdiklerini söyledi. Ancak kentin bu bölümünün labirent gibi sokakları Iraklı güçlerin ilerlemesini yavaşlatmış durumda olduğu belirtildi. Iraklı Tümgeneral çatışmaların artık "yüz yüze" mesafesine kadar yaklaştığını kaydetti.

Iraklı komutanlar kentin bu bölümünde 100 binden fazla sivilin sıkışmış olduğunu tahmin ediyor. Özellikle sokakların darlığından ve sürekli devam eden çapraz ateşten dolayı siviller kaçmakta zorlanıyor.

"YA TESLİM OLUN YA ÖLÜN"

Dicle Nehri'nin doğusundaki bölgeyi ele geçiren Irak güçleri camilerden DEAŞ'lılara hoparlörler aracılığıyla "ya teslim olun ya da ölün" şeklinde mesajlar göndermeye başladı.

SİVİLLERE BROŞÜR ARACILIĞIYLA MESAJ VERİYORLAR

Irak ordusu aynı zamanda Eski Şehrin içinde mahsur kalmış siviller için 500 bin broşür aracılığıyla "her yönden saldırdıkları" bilgisi verdi. İlanlarda açık alanlardan uzak durmaları gerektiğini söyleyen ordu, çatışmalar sırasında yakaladıkları ilk fırsatta kaçmalarını tavsiye etti.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 12:07
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