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Hopa engereği korkuttu

Erzurum Ormanağzı köyünde görülen Hopa engereği korkuttu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 14:29
Hopa engereği korkuttu

Edinilen bilgiye göre, Ormanağzı köyü Yağıştap mevkiinde hayvanlarını otlatan çoban Levent Polat, Hopa engereği gördü. Daha önce böyle bir yılanla karşılaşmadığını belirten Polat, yılanı değnekle öldürdüğünü söyledi. Polat, "Keçiler bir anda ürktüler ben de kucağımda odun toplamıştım ateş yakacaktım odunları fırlattım keçilere doğru gittiğimde dev yılanı gördüm. Bana saldırıya geçti ben de elimdeki değnekle beline vurarak öldürdüm. Çok korkunçtu. Olaydan saatler geçmesine rağmen heyecandan ellerim ayaklarım titriyor. Yılanın bana doğru hamlesi gerçekten çok korkunçtu” dedi.

Dünyanın en zehirli yılanlarından

Türkiye’nin kuzeydoğusundan Gürcistan ve Rusya’nın Doğu Karadeniz kıyılarına kadar olan dar alanda; deniz seviyesinden bin metre yüksekliğe kadar dağılış gösteren bu tür, dünyanın en zehirli yılanlarından biri olarak görülüyor. Rus doğa bilimci Aleksandr Nikolaevich Kaznakov tarafından 1909 yılında bölgede keşfedilen Hopa engereği, engerek türünün Hopa’da ilk olarak 1947’de tespit edilen bir alt türü olarak literatüre girdi. Hopa engereğinin boyu 70 santime kadar olabiliyor. İnce boyunlu bir engerek türü olan Hopa engereğinin erkekleri dişilerine göre daha kısa ve ince. Sırt tarafının zemin rengi sarımsı griden kahverengi ve siyaha kadar değişir. Sırtta bu zemin üzerinde zigzag veya uzunlamasına kırmızı, pembe, kahverengi veya sarı tonlarda bir çift bant uzanır. Nadir olsa da tamamen siyah örneklere de rastlanır.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 14:29
  1. Karadeniz
  2. Türkiye
  3. Erzurum
  4. Doğu Karadeniz
  5. Rusya
  6. Ormana
  7. Gürcistan
  8. Hopa
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