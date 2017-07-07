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Hong Kong'ta 9.2 milyon dolar değerinde fildişi ele geçirildi

Hong Kong Kowloon gümrüğü ekipleri, donmuş balık konteynerlerine gizlenmiş 7.2 ton kaçak fildişi ele geçirdi.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:13
Hong Kong'ta 9.2 milyon dolar değerinde fildişi ele geçirildi

Hong Kong'da Son 30 yılda ele geçirilen en büyük parti olduğu belirtilen fildişinin piyasa değerinin ise 9.2 milyon dolar olduğu belirtildi. Hong Kong basınında çıkan haberlere göre, Malezyadan Çine gönderilen Kaçak fildişi ile ilgili bir erkek, iki kadın üç kişiyi tutuklandı. Son yıllarda fildişi kaçakçılığına karşı mücadelesini tırmandıran Hong Konglu yetkililer 2021 yılına kadar kaçakçılığın tümüyle ortadan kaldırılabileceğini tahmin ediyor. 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:13
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  2. Kowloon
  3. fildişi
  4. dolar
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