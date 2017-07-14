Honda'dan şaşırtan imza
Geçtiğimiz sezonun bitiminde Milan kariyerine son verediğini açıklayan 31 yaşındaki Keisuke Honda, Meksika ekibi Pachuca'ya transfer oldu.14 Temmuz 2017 Cuma 12:29
Son olarak Milan forması giyen Japon orta saha oyuncusu Keisuke Honda'nın yeni adresi belli oldu.
MLS ekiplerinden Seattle'a transfer olması beklenen Japon yıldız büyük bir sürprize imza atarak Meksika Ligi takımlarından Pachuca'ya imza attı.
Honda 2014 yılının ocak ayında CSKA Moskova'dan Milan'a transfer olmuştu. 3.5 yıldır Milan forması giyen yıldız orta saha oyuncusu bu süreçte çıktığı 91 maçta 11 gol atarken 14 de asist yapmıştı.