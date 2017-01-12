Honda 770 bin otomobili geri çağırıyor

Birçok otomotiv firması için hava yastığı (Airbag) üreten Takata'nın ürünlerinde geçtiğimiz yıl bir hata tespit edilmişti. Üstelik bu hatanın ölümcül sonuçlar doğurabileceği ve 85 milyon aracı etkilediği ifade edilmişti.



Bunun üzerine otomotiv devleri milyonlarca otomobilini geri çağırmıştı. Mercedes 1 milyon, Toyota 4,7 milyon, Audi 387 bin, BMW 1,9 milyon, Chevrolet 1,91 milyon, Dodge 5,64 milyon, Ford 2,8 milyon, Mazda 730 bin, Nissan 1,1 milyon, Volkswagen 680 bin aracını geri çağırmıştı.



Japon otomotiv devlerinden Honda ise 10 milyonun üzerinde aracını geri çağırarak, bu konuda en büyük mağdur olan markalar arasında yer alıyordu. Geri çağırılan Honda'lara yenileri eklendi. Yaklaşık 772 bin Honda'nın hava yastığındaki problem nedeniyle geri çağrılacağı açıklandı.



Geri çağırılan modeller şu şekilde sıralanıyor:

2005-2006 Acura MDX

2005-2012 Acura RL

2008-2012 Honda Accord

2006-2011 Honda Civic

2007-2012 Honda Fit

2010-2012 Honda Insight

Neyse ki çağırılan otomobillerin büyük kısmının ABD'de yer aldığı ifade ediliyor. Yani hava yastığı sorunlu olan otomobillerin Türkiye'de olma ihtimali bir hayli düşük. Söz konusu ölümcül hatadan dolayı Takata firmasının 1 milyar dolar cezaya çarptırılacağı ifade ediliyor.

Takata hava yastığındaki hata: Kaza sırasında hava yastığı patladığı esnada inflatörler (püskürtücü) aşırı güçlü püskürtme yaptığı için bir şarapnel etkisi oluşturuyor. Bu da sürücünün ve yolcunun yaralanmasına yol açıyor. Yakın zamanda ABD'de, sadece bu sorundan dolayı 11 kişinin öldüğü açıklandı.

(Yeni Şafak)