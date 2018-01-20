Homoların hamisi CHP

Vatandaşlar CHP’lilerin yönettiği ilçelerde alt yapı ve sosyal hizmetlerden mahrum yaşarken, sözde çağdaşlık adı altında sapkın homolara her türlü imkanın sağlanması, tepki çekiyor. FETÖ ile olan kirli bağları nedeniyle görevden el çektirilen Murat Hazinedar’ın yönettiği Beşiktaş Belediyesi eş cinsel sapkınlar tarafından adeta sömürülüyor.



CHP’NİN “TRANS EVİ”



Sapkınların ahlaksızlıklarını rahat bir şekilde yaşamak için açtıkları ‘trans evi’ne vatandaşın ödediği vergilerle sağlık hizmeti götürülüyor. Beşiktaş Belediyesi geçtiğimiz Ramazan ayında belediye binasına sapkınların bayrağını asmıştı.



Yolsuzluk iddiaları ile gündemden düşmeyen bir diğer CHP’li belediye olan Şişli Belediyesi de eş cinsel sapkınları hizmetle ödüllendirmekten çekinmiyor. Asli görevi vatandaşa hizmet olan belediyenin sağlık kurumları, ücretsiz bir şekilde sapkın homoların hizmetine açılıyor.



AİDS’TEN KORKMAYIN!



Şişli Belediyesi sınırları içerisine faaliyet gösteren Feriköy Sağlık Merkezi’ne giden eşcinsel sapkınlar ücretsiz bir şekilde sağlık taramasından geçiyor. Sağlıklı vatandaşların kullanımına sunulan aletlerin, AİDS başta olmak üzere birçok bulaşıcı ve riskli hastalığı bünyelerinde barındırma ihtimali olan sapkınların, halkın yoğun olarak müracaat ettiği sağlık merkezlerinde bulunması, adeta bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarıyor.



EŞ CİNSELE POZİTİF AYRIMCILIK



Sülale boyu kadrolaşma ve yolsuzluk skandallarının bir diğer CHP’li adresi Bursa’nın Nilüfer Belediyesi de eş cinsellere imkanlarını sömürtüyor. ‘Nilfest’ festivali kapsamında cinsiyetsiz tuvaletleri kullanıma sokan Nilüfer Belediyesi, halk komitesi seçimlerinde eş cinseller lehine 5/1 oranında LGBTİ kotası koydu. Yani eş cinsel sapkınların propagandasını sözde çağdaşlık ve demokrasi adı altında aleni bir şekilde yaptı.

SAPKINLAR BİLBORDLARDA



CHP’li belediyelerdeki eş cinsel sevdası bu kadarla da sınırlı kalmadı. Ahlaksız homoların, normal bir bireymiş gibi topluma kabullendirme dayatmasını da CHP’li Kadıköy ve Şişli belediyeleri üstlendi. İlçe sınırları içerisindeki reklam panolarına LGBTİ’li sapkınlar tarafından hazırlanan, “Lezbiyenim, Transım” gibi afişleri astıran belediyeler, Müslüman milletimizin değerlerine göz göre göre savaş açtı.



FETÖ’nün militanı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da sapkın homoların her türlü provokatif desteğinde en önde yer alıyor.

HARUN SEKMEN / İSTANBUL