Russell Crowe'dan mültecilere destek

Avustralya’ya kaçak yollarla girmeye çalışan sığınmacıların gönderildiği ve üç gün önce resmi olarak kapatılan Manus Adası'ndaki gözaltı merkezini güvenlik endişesiyle terk etmeyen mülteci ve sığınmacılara Hollywood yıldızı Russell Crowe’dan destek geldi.

Ailesi ile birlikte dört yaşındayken Yeni Zelanda’dan Avustralya’ya göç eden ve bu ülkede büyüyen Crowe, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Manus, ulusal bir utanç, hayatlar belirsizlik içinde. Korku ve umutsuzluk içinde yaşıyorlar, çok utanç verici.’’ ifadelerini kullandı.

Resmi olarak üç gün önce kapatılarak, elektrik, su, gaz ve gıda maddeleri verilmeyen adada, su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kuyu kazan mülteci ve sığınmacıların yaşadığı belirsizliğe dikkati çeken Crowe, ‘‘Bunu düşündüm, inanıyorum ki altı kişiye ev ve iş bulabilirim. Eminim başka Avustralyalılar da aynısını yapabilirler.’’ dedi.

Ünlü oyuncunun paylaşımına destek veren takipçileri, ‘‘Onları Avustralya’ya getirin’’ twitleri ile Crowe'a destek verdi.

Manus Adası'ndaki sığınmacılar su kuyusu kazıyor

Manus Adasındaki sığınmacılar neler yaşadıklarını anlattı