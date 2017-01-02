Hollywood oyuncusu Türkiye için dua istedi

Bu haber 3.400 kez okundu

Geçtiğimiz ekim ayında Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteynerleri ziyaret eden Lindsay Lohan, Türkiye için bir kez daha destek mesajı yayınladı.

Dünyaca tanınan isim, yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul’da bir gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası Türkiye için dua istedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile tüm dünyayı terörü lanetlemeye çağıran Lindsay Lohan, "Bizler, hemen şimdi Türkiye için dua edebilir miyiz? Ve bu sabah yine hepimiz, müttefik ülkelerde sıkıntı çeken mülteciler için ayağa kalkabilir miyiz?" ifadelerini kullandı.