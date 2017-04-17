% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Hollende'dan küstah referandum açıklaması!

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, dün resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 51.41 ile 'Evet'in kazandığı anayasa değişikliği referandumunun, Türkiye toplumunun yapılması planlanan reformlar konusunda bölünmüş olduğunu gösterdiğini belirtti.

Hollende'dan küstah referandum açıklaması!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 14:01

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada 'Açıklanan sonuçlar Türkiye toplumunun derin reformlar konusunda ne kadar bölünmüş olduğunu gösterdi" dendi.

Fransa'nın referandumun ardından başlayan anlaşmazlıkları dikkate aldığı, AGİT ve Avrupa Konseyi'nin oy sayımlarını dikkatle takip edeceği belirtildi.

'İDAM REFERANDUMU AVRUPA DEĞERLERİNİN İHLALİ OLUR'

Açıklamada idam cezasının geri getirilmesi hakkında yapılacak bir referandumun, Türkiye'nin imzacısı olduğu Avrupa Konseyi anlaşmasına göre verdiği sözlerin ve Avrupa değerlerinin ihlali olacağı vurgulandı.

 
EtiketlerElysee Sarayı
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