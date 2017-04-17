Hollende'dan küstah referandum açıklaması!

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada 'Açıklanan sonuçlar Türkiye toplumunun derin reformlar konusunda ne kadar bölünmüş olduğunu gösterdi" dendi.
Fransa'nın referandumun ardından başlayan anlaşmazlıkları dikkate aldığı, AGİT ve Avrupa Konseyi'nin oy sayımlarını dikkatle takip edeceği belirtildi.
'İDAM REFERANDUMU AVRUPA DEĞERLERİNİN İHLALİ OLUR'
Açıklamada idam cezasının geri getirilmesi hakkında yapılacak bir referandumun, Türkiye'nin imzacısı olduğu Avrupa Konseyi anlaşmasına göre verdiği sözlerin ve Avrupa değerlerinin ihlali olacağı vurgulandı.