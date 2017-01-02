Hollande ziyaret ediyordu, iki başkentte birden 3 patlama!

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yaşadığı Sadr mahallesinde bomba yüklü aracın infilak ettirilmesiyle gerçekleşen saldırıda en az 39 insan can verdi.

Polis kaynakları, saldırıda en az 57 kişinin de yaralandığını bildiriyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak en büyük şüpheli IŞİD.

Bağdat'ta 2016'nın son gününde gerçekleşen saldırıda 29 kişi ölmüştü. Güneydeki Necef'te ise Pazar günü yedi polis öldürülmüştü.

Irak'ın başkenti, bugün önemli bir konuğu ağırlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Irak'ın başkentini ziyaret ediyor. Hollande, Sabah saatlerinde Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile buluştu.







MOGADİŞU'DA İKİ BÜYÜK PATLAMA

Somali'nin başkentindeki uluslararası havaalanı yakınında da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Reuters haber ajansı, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde patlamadan sonra ateş açıldığını bildiriyor. Saldırıyı Eş Şebab terör örgütü üstlendi.

Patlamanın gerçekleştiği nokta, bölgede görev yapan Afrika Birliği askerlerinin bulunduğu yerin hemen yanındaki kontrol noktası.

Amerikan Associated Press haber ajansı ise, iki ayrı patlamanın meydana geldiğini aktarıyor. AP'ye göre, saldırılardan biri bir otelde gerçekleşti.

Polis, bomba yüklü araç kullanılan patlamalardan birinde en az üç kişinin öldüğünü söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan ilk fotoğrafta, gökyüzüne büyük bir dumanın yükseldiği görülüyor.