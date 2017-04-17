Hollande 'Evet'i hazmedemedi

Türkiye'de milyonlarca seçmenin oy kullandığı anayasa referandumundan 'Evet' çıkması AB üyesi ülkeleri hayal kırıklığına uğrattı. 'Hayır'a verdikleri yoğun desteğe rağmen 'Evet' çıkmasının hezimetini yaşayan AB üyesi ülkelerden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Dün gerçekleşen tarihi anayasa değişikliği referandumu ile ilgili açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande diğer Avrupa ülkelerinin liderleri gibi hayal kırıklığı yaşadığını gözler önüne serdi. Türkiye'deki sonuçları değerlendiren Hollande, yüzde 86 katılımla gerçekleşen referandumdan çıkan sonucu 'bölünmüşlük' olarak nitelendirdi. Hollande, Türk toplumunun yapılması planlanan reformlar konusunda bölünmüş olduğunu iddia etti.