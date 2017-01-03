Hollanda’ya salça ihracatı artıyor

2016 yılında Hollanda'ya 724 ton salça ihracatı yapılan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde 2017 yılı hedefi bin ton acı biber salçası ihraç etmek.



Kooperatifin 2016 yılını başarılı bir şekilde geçirdiğini ifade eden Kooperatif Başkanı Ahmet Uğur, “Kooperatifimizin kapasitesi arttı. 2016 yılında 724 ton Hollanda'ya salça ihracatı yaptık. 2016 yılında anlaştığımız 800 ton biber salçası ihracatının 430 tonunu gönderdik. Kalan 400 tonunu ise, her ay 100 ton olmak üzere peyderpey göndereceğiz. Geçtiğimiz hafta Hollanda'nın İNPROBA firmasından yetkililer geldi. Önümüzdeki yıl da ihracatın devam etmesini istiyorlar. 2017 yılında da hem üretim hem de ihracat açısından çıtayı yükselteceğimize inanıyorum. Çünkü bu seneki ürünlerimiz daha iyiydi. Ürünlerin ve salçanın kalitesi havaların sıcak gitmesine bağlıdır. Geçen sene bunu yakaladık. Bu sene de şimdiden tedbirimizi alıyoruz. Ona göre ekim yaptırıyoruz. İnanıyorum ki, 2017 yılı, 2016 yılından daha iyi olacak" dedi.



"Yenişehir'den kargo seferleri başlamalı"



Ülkenin yaşadığı krizlerden herkesin olumsuz etkilenmediğini belirten Uğur, “Tarım 2017 yılında daha iyi olacak. Tarım ürünleri ihracatı artacak. Zirai ürün ihracatının artması dövizin doğrudan doğruya ülkemize gelmesi demektir. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Şimdiden üreticilerimize ürünlerini kaliteli olarak yetiştirmelerini söylüyoruz. Avrupa'ya olan ihracatımızı artırmalıyız. Rusya'ya olan tarım ürünleri ihracatı bu sene daha fazla hızlanacaktır. Bu anlamda Yenişehir Havaalanından kargo seferleri başlamalı. İnegöl ve Yenişehir tarım ambarıdır. Yenişehir'den kargo seferleri başlarsa hem İnegöl, hem Yenişehir, hem de ülkemiz kazanır. Yenişehir Havaalanı'nın açılış sebebi tarım ürünlerinin Avrupa'ya taşınmasıydı, ama bu maalesef yapılamadı. En kısa zamanda Avrupa'ya sefer yapacak şekilde kargo uçaklarının Yenişehir'den kalkmasının sağlanması gerekiyor" diye konuştu.



Hedef bin ton ihracat



2017 yılında ihracat hedefini büyüttüklerini ifade eden Ahmet Uğur, “2017 yılında Hollanda'ya olan acı biber salçası ihracatımızı bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Firma yetkilileri, yaptığımız salçanın beğenildiğini, sadece ambalajdan kaynaklanan eksikler olduğunu söylediler" dedi.