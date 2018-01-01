Hollanda’ya insanlık dersi

Hollanda’da aralarında mültecilerin de bulunduğu gönüllü Müslümanlar, her hafta huzurevlerini ziyaret ederek Hollandalı yaşlıların gönlünü alıp mutlu ediyorlar.



Omalief ve İslam Color Vakfı tarafından organize edilen huzurevi ziyaretlerinde, gönüllüler haftanın belirli günü ve saatinde kimsesiz yaşlılara özel ilgi göstererek yardımcı oluyorlar. Havanın güzel olduğu günlerde gönüllüler, yaşlılarla alışveriş yapıyor ve kültürel faaliyetlere katılıyorlar.



Robijnhof huzurevi sakinlerinden 91 yaşındaki Rie van der Vegte, yaptığı açıklamada, gönüllüler yanında olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Van der Vegte, “Beni ziyaret etmelerinden hoşnut oluyorum. Bu yaptıkları benim için çok özel ve çok şey ifade ediyor. Salı günleri ne zaman gelecekler diye onları dört gözle bekliyorum” dedi.





Omalief Vakfı Başkanı Mustafa Kuş, amaçlarının İslam dininin ve Türk kültürünün güzelliklerini göstererek huzurevinde bulunan yaşlılara faydalı olabilmek olduğunu kaydetti. Kuş, “Hollandalı yaşlılar çoğunlukla yalnızlık çeken insanlar. Bizim dinimizden ve ırkımızdan olmayan bu yaşlılara yaklaşarak onlara sahip çıkıyoruz. Aslında çok bir şey yapmıyoruz. İlgimizi ve sevgimizi gösteriyoruz. Bizimle arkadaş oluyorlar. Yaşlı bir nine bizimle tanışmadan önce yaşamak istemiyordu fakat biz onunla ilgilenmeye başladıktan sonra ölmekten vazgeçtiğini söyledi” diye konuştu.