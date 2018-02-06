Hollanda'nın yeni hocası açıklandı
Son olarak Everton'da görev yapan Koeman, Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.06 Şubat 2018 Salı 18:18
2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nan katılamadıktan sonra Dünya Kupası vizesi de alamayan Hollanda'da, teknik direktörlük görevine Ronald Koeman getirildi.
54 yaşındaki Koeman'ın yardımcıları, İngiltere Premier Ligi takımlarından Everton'ın kaleci antrenörü Patrick Lodewijks ve Hollanda milli takımının eski futbolcularından Kees van Wonderen olacak.
Everton, Ekim ayında Koeman'ın görevine son vermişti.
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