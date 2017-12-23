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Hollanda Başbakanı Rutte'den Türkiye çıkışı

Hollanda Başbakanı Rutte, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin halen "soğuk" olduğunu söyleyerek, ilişkilerin düzelmesinin iyi olacağını savundu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:43
Hollanda Başbakanı Rutte'den Türkiye çıkışı

Hollanda Başbakanı Rutte, Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, Türkiye-Hollanda ilişkilerini değerlendirerek, "İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır. Şu anda iki ülkede de büyükelçilik yok. Yani yaşananlar bir tiyatro değildi." dedi.

'BAKANLAR SEVİYESİNDE İŞBİRLİĞİ VAR'

Hamburg'ta yapılan G20 Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı masada oturduklarını ama iletişim kurmadıklarını belirten Rutte, bakanlar seviyesinde iş birliği olduğunu söyledi.

Hollanda hükümeti, Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Cumhurbaşkanlığı Referandumu öncesinde Hollanda'da yaşayan Türkler ile yapmak istediği ziyarete izin vermemişti.

Haber Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 16:43
  1. Hollanda Başbakanı Rutte
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Fatma Betül Sayan Kaya
  • ferhatferhat2 sa önce
    He yaptıkları saygısızlık yanımıza kar kalsın öyle mi. Sonra tekrar tekrar saygısızlığı devam etsinler.
  • Egeli Egeli 2 sa önce
    TERÖRİS SEVİCİLERİ FIRILDAKLAR.
  • Hy-hyHy-hy2 sa önce
    Tamam sen bu hikaye ile 500 sene daha yaşa.....Senin ceddin yapmış onlar övünsün sen ne yapabiliyon ona bakalım.
  • ismailismail2 sa önce
    Unutmadık unutturmayacagiz NL
  • EymanEyman3 sa önce
    Sen bu hafızanla ancak böyle düşünürsün.
  • EymanEyman3 sa önce
    Suriyeliler insandır, onlar rant kartları değil! Lütfen kardeşlerinize insancıl yaklaşın.
  • AdilAdil3 sa önce
    Bunlar özür dilemeden kesinlikle ilişkiler düzelmemeli.İlişkiler düzelmemeli.İlişkiler düzelse de onlara para kazandıracak düzeyde olmamalı.
  • KanuniKanuni3 sa önce
    Kanuni ydi diye hatırladım ama...
  • UnsalUnsal3 sa önce
    Altinda kesin bi oyun var yahudi lobilerinin destekledigi.
  • SerhatSerhat4 sa önce
    Yıl 1500 Hollanda gemileri korsan İspanyollar yüzünden denize açılamıyor.Hollanda kralı aman der ve Osmanlıdan yani ceddimizden yardım talep eder ve Padişahımız YAVUZ SULTAN SELİM bu iş için Barbaros Hayrettin Paşa'mızı görevlendirir.Tek bir hareket yani Hollanda gemilerine Osmanlı Bayrağımız çekilir ve sorun çözülür.Ne tehdit ne yaptırım işte GÜÇ bu.Dünya Devleti bu.
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