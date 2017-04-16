Hollandalı liderden Avrupa'ya ders gibi cevap

Hollandalı Birlik Partisi lideri Arnoud van Doorn, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, anayasa değişikliğine şiddetle karşı çıkan ve açıkça tarafını belli eden Avrupalı siyasilere ders verdi. Doorn, "Türkiye'deki kardeşlerimizin yanında duruyoruz. #Evet" mesajını paylaştı.

"Avrupa Türkiye'den memnun değil, çünkü korkuyorlar"

Doorn, Hollanda'nın Türkiye'ye karşı skandal tavrı sonrasında yaptığı açıklamalarda Avrupa'nın çöktüğünü belirtmişti. Doorn, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Avrupa çöküşünün farkında bu yüzden Türkiye'ye saldırıyor. Bu sadece Türkiye ile ilgili değil, İslam ile ilgili bir durum. Erdoğan güçlü bir lider. Tüm İslam dünyasını destekliyor. Avrupa bu etkiden korkuyor ve Erdoğan'ı bir tehdit olarak görüyor. Şu anda Batı Türkiye'den memnun değil. Çünkü Türk insanının öz farkındalığı artıyor. Tüm dünyada İslami öz farkındalık artıyor."