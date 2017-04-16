Hollandalı liderden Avrupa'ya ders gibi cevap

Hollandalı Birlik Partisi lideri Arnoud van Doorn, Türkiye'deki referanduma ilişkin yayınladığı mesaj ile 'Hayır' propagandası yapan Avrupa'ya ders verdi.

Hollandalı liderden Avrupa'ya ders gibi cevap
Eklenme: 16 Nisan 2017, 16:44

Hollandalı Birlik Partisi lideri Arnoud van Doorn, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, anayasa değişikliğine şiddetle karşı çıkan ve açıkça tarafını belli eden Avrupalı siyasilere ders verdi. Doorn, "Türkiye'deki kardeşlerimizin yanında duruyoruz. #Evet" mesajını paylaştı.

"Avrupa Türkiye'den memnun değil, çünkü korkuyorlar"

Doorn, Hollanda'nın Türkiye'ye karşı skandal tavrı sonrasında yaptığı açıklamalarda Avrupa'nın çöktüğünü belirtmişti. Doorn, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Avrupa çöküşünün farkında bu yüzden Türkiye'ye saldırıyor. Bu sadece Türkiye ile ilgili değil, İslam ile ilgili bir durum. Erdoğan güçlü bir lider. Tüm İslam dünyasını destekliyor. Avrupa bu etkiden korkuyor ve Erdoğan'ı bir tehdit olarak görüyor. Şu anda Batı Türkiye'den memnun değil. Çünkü Türk insanının öz farkındalığı artıyor. Tüm dünyada İslami öz farkındalık artıyor."

 
EtiketlerHollandalı Birlik Partisi lideri Arnoud van Doorn
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Harun

Allahim sen iyi ve durust insanlara guc ver dini mezhebi ne olursa olsun iyi insanlarin sayisini artirki dunyadaki zalimlerin kalplerini korku sarsin

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