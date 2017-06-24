İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hollandalı gazeteci serbest bırakıldı

Kolombiya’nın El Tarra kentinde 19 Haziran’da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından kaçırılan Hollandalı 2 gazetecinin serbest bırakıldığı belirtildi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 12:42
Hollandalı gazeteci serbest bırakıldı

Yerel basındaki haberlere göre, Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı El Tarra kenti yakınlarında kaçırılan gazeteciler, gün içinde ELN’den gelen çelişkili açıklamaların ardından Catatumbo kırsalında serbest bırakıldılar.

Yıllar önce Hollandalı bir aileye evlatlık verilen bir çocuğun babasını aramasıyla ilgili belgesel haber yaptıkları sırada kaçırılan gazeteciler, Kolombiya’da insan hakları konusunda çalışmalarda bulunan "Defensoria del Pueblo”ya teslim edildi.

Kolombiya ordusu, 19 Haziran’da gazetecilerin ELN tarafından kaçırıldığını belirtmiş, örgüt ise aynı gün kaçırılma olayıyla ilgisi olmadığını fakat serbest bırakılmaları için çalıştıklarını ifade eden bir duyuru yapmıştı. ELN, ülkeye Venezuela’dan giriş yaptıkları anlaşılan gazetecileri kurtarmak için çalışma başlatan Kolombiya güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarını da durdurmasını istemişti.

ELN'nin dün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, gazetecilerin sorgulanmak üzere kaçırıldığı iddia edilip özür dilenmiş, Hollandalıların serbest bırakıldıkları ve durumlarının iyi olduğu kaydedilmişti. Daha sonra ise yapılan açıklamanın bir hata olduğunu belirten bir duyuru yayımlanmıştı.

Kolombiya hükümeti ile ELN arasında Ekvador'un başkenti Quito'daki Cashapamba Cizvit merkezinde 7 Şubat'ta törenle başlayan görüşmelerin ikinci turu da Ekvador, Şili, Küba, Venezuela, Norveç ile Brezilya'nın gözlemciliği ve garantörlüğünde devam ediyor.

Yaklaşık bin 500 militanı olduğu tahmin edilen ELN ile ilk turu 6 Nisan'da sona eren görüşmelerin ardından taraflar, belirlenecek bir pilot bölgede mayın temizleme çalışmalarının yürütüleceğini ilan etmişti.

Ekvador’un yeni Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun da destekleyeceklerini açıkladığı görüşmelerin ikinci turu, bu ülkenin başkenti Quito'da 17 Mayıs'ta başlamıştı.

Örgütün süreç içerisinde saldırılarını sürdürmesi ve adam kaçırmaya devam etmesi Kolombiyalıların yanı sıra hükümetin örgütle yürüttüğü görüşmelerdeki Başmüzakerecisi Juan Camilo Restrepo'nun tepkisini çekmişti. Restrepo, 11 Haziran’da, ELN’nin adam kaçırma eylemleri devam ettikçe barış sürecinin çok zor yürüyeceğini ima etmişti.

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:42
  1. ELN
  2. Kolombiya ordusu
  3. Hollandalı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vicdan yapıp paylaşıyor musunuz?
    1. Vicdan yapıp paylaşıyor musunuz?
    2. Beşiktaş'a piyango vurdu! Tam 12..
    3. Galatasaray resti çekince geri vites..
    4. Hilal göründü mü? Yarın Bayram mı?
    5. ABD'de kan donduran gerçek! İşkence..
    6. Yılanla oynayan çocuklar ölümden döndü
    7. İsrail'den Suudi Arabistan'a çağrı
    8. Katar'dan milyarlarca dolar Türkiye'ye..
    9. Sesimizi çıkarmazsak bayram'dan sonra..
    10. Eski milletvekili hayatını kaybetti!..
    11. Arda'ya talih kuşu kondu! Dev takımlar..
    12. Asfalt bu hale geldi!
    13. Bayram'da 70 bini görevde olacak
    14. BAE'den Katar'a tehdit!
    15. AB ülkeleri yine 'Türkiye' dedi
    16. BAE'den Katar'a alçak tehdit!
    17. Cinayet gibi kaza kamerada
    18. Arnavutluk seçimlere gidiyor...
    19. Bayrama hazırlanıyorlar
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon..
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ''Gelen Karpuzların yüzde 70'i...''
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    ABD'nin adamı olan veliahtı azletti! Kral Selman'dan ABD'ye büyük çalım!
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Büyük oyun ortaya çıkıyor! Yürüyüşe onlar da destek verdi
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...
    Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu! Eşim ölünce...