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Hollandalı futbolcunun kalbi durdu

Ajax ile Werder Bremen arasında oynanan hazırlık maçının, 72. dakikasında Ajax forması giyen Abdelhak Nouri bir anda yerde kaldı.

09 Temmuz 2017 Pazar 00:58
Hollandalı futbolcunun kalbi durdu

Hollanda ekibi Ajax ile Almanya temsilcisi Werder Bremen arasında oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri, bir anda yer yığıldı.

Avusturya'da oynanan hazırlık maçında, 20 yaşındaki Nouri, karşılaşmanın 72. dakikasında rakip sahanın ortalarında kendisini yere bıraktı. Mücadelenin hakemi oyunu durdururken, sahaya giren sağlık görevlileri tarafından Fas asıllı Hollandalı futbolcuya yaklaşık 20 dakika kalp masajı yapıldığı belirtildi. 

Konuyla ilgili olaydan sonra Ajax Kulübünün yaptığı açıklamada, "Nouri, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle uyutuldu. Nouri'nin durumu stabil ve helikopterle hastaneye götürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Werder Bremen'in 2-1 üstünlüğüyle 72. dakikaya girilen mücadele, yaşanan olay nedeniyle yarıda kaldı ve hakem maçı devam ettirmedi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 00:58
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