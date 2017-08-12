Hollandalı faşist ırkçı lider Wilders peygamberimize alçak hakaretler

Twitter hesabı üzerinden küstahca bir video paylaşan faşist lider, Adalet peygamberi Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam hakkında ağır hakaretlerde bulundu.

Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimize, "Seri katil, terörist ve pedofili" gibi hakaretlerde bulunan faşist Wilders'e tüm dünya üzerinden tepkiler gelmeye başladı.

Sosyal medya üzerinden kampanya başlatan gençler faşist liderin hesabının kapatılması için Twitter'a şikayette bulunmaya başladı.