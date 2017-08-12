Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hollandalı faşist ırkçı lider Wilders peygamberimize alçak hakaretler

Müslümanlara olan nefretiyle sıksık kendinden bahsettiren Hollandalı faşist ırkçı lider Wilders bir skandala daha imza attı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:15
Hollandalı faşist ırkçı lider Wilders peygamberimize alçak hakaretler

Twitter hesabı üzerinden küstahca bir video paylaşan faşist lider, Adalet peygamberi Efendimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam hakkında ağır hakaretlerde bulundu.

Alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimize, "Seri katil, terörist ve pedofili" gibi hakaretlerde bulunan faşist Wilders'e tüm dünya üzerinden tepkiler gelmeye başladı.

Sosyal medya üzerinden kampanya başlatan gençler faşist liderin hesabının kapatılması için Twitter'a şikayette bulunmaya başladı.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:15
  1. twitter
  2. müslümanlar
  3. holanda
  4. Avrupa Haberleri
  • AbdülazizAbdülaziz39 dk önce
    Bu herif müslüman olursa . Söylediği sözler dolayısıyla camiye bile gelemez . ALLAH CC. A havale .
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

86 kaçak göçmen yakalandı
  1. 86 kaçak göçmen yakalandı
  2. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Tam 8..
  3. Suriye'ye götürülmek istenen 4 'drone'..
  4. İran sınırına inşa edilecek duvar kışa..
  5. Niğde’de pompalı tüfekle arkadaşını..
  6. Kocamı Kemal Kılıçdaroğlu yaktı!
  7. Gaziantep'te kedileri silahla vurup..
  8. CHP'li Haluk Koç görevini bırakacağını..
  9. Resmi sonuçlar açıklandı, başkanlık..
  10. Galatasaray'dan Emre Mor bombası!..
  11. Beşiktaş'ın gözdesi Domagoj Vida için..
  12. Suriye'de intihar saldırısı: en az 25..
  13. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
  14. Hitler'in elinden zor kaçmış! 113..
  15. Böylesi görülmedi! İşçi bulabilmek..
  16. Adıyaman'da katliam gibi kaza! 2 ölü
  17. Karacasu’da nikahtan 20 gün sonra evli..
  18. Rusya savaşa hazır! Tüm birlikler..
  19. İngiltere'de sahile geldiklerinde bu..
  20. Üzümü dünyaya hava yoluyla gönderilecek
Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
O ülke safını açıkladı: ABD'nin yanında yer alırız
ABD'den flaş Türkiye açıklaması
ABD'den flaş Türkiye açıklaması