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Hollandalı bakandan Putin yalanlaması

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, 2016 yılında yaptığı 'Moskova dışındaki bir kır evinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü' açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

13 Şubat 2018 Salı 10:35
Hollandalı bakandan Putin yalanlaması

Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra, 2016 yılında yaptığı "Moskova dışındaki bir kır evinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü" açıklamasının doğru olmadığını söyledi.

Zijlstra görüşmede Putin'in "Büyük Rusya" hakkındaki sözlerini bizzat duyduğunu, Rusya Devlet Başkanı'nın Beyaz Rusya, Ukrayna, Baltık ülkeleri ve Kazakistan'ı da kapsayan büyük bir devlet hedeflediğini iddia etmişti.

​İtiraf, Hollanda'da yayınlanan Volkskrant gazetesinin Zijlstra'nın açıklamasının doğru olmadığını ortaya çıkarmasının ardından geldi.

Açıklamanın, Zijlstra'nın Rus mevkidaşı Lavrov ile gerçekleştireceği görüşmeden iki gün önceye denk gelmesi de dikkat çekti.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 10:35
  1. Hollanda Dışişleri Bakanı Halbe Zijlstra
  2. Putin

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