Hollanda'dan 'iç savaş' çığırtkanlığı!
Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi Anma Törenleri’nde şiddet olayları yaşanabileceği iddiasında bulunarak vatandaşlarını uyardı.05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:43
Hollanda Dışişleri Bakanlığı, yaklaşan 15 Temmuz Darbe Girişimi Anma Törenleri’ni gerekçe göstererek Türkiye için seyahat önergesini değiştirdi. Dışişleri Bakanlığı, Hollanda vatandaşlarını Türkiye genelinde dikkat etmeleri ve kalabalık meydanlardan uzak durmaları konusunda uyararak, törenlerin şiddete yol açabileceğini iddiasında bulundu.