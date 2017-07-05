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Hollanda'dan 'iç savaş' çığırtkanlığı!

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Darbe Girişimi Anma Törenleri’nde şiddet olayları yaşanabileceği iddiasında bulunarak vatandaşlarını uyardı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:43
Hollanda'dan 'iç savaş' çığırtkanlığı!

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, yaklaşan 15 Temmuz Darbe Girişimi Anma Törenleri’ni gerekçe göstererek Türkiye için seyahat önergesini değiştirdi. Dışişleri Bakanlığı, Hollanda vatandaşlarını Türkiye genelinde dikkat etmeleri ve kalabalık meydanlardan uzak durmaları konusunda uyararak, törenlerin şiddete yol açabileceğini iddiasında bulundu.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 17:43
  1. hollanda türkiye
  2. hollanda
  3. hollanda 15 temmuz
  • vatansevervatansever18 dk önce
    Bunu soyleyen avrupa itleri ,bunu planlayan itlerdir..
  • mehmet mehmet 22 dk önce
    BİZİM KUYUMUZU KAZANLARI RABBİM SEN KAZDIĞI KUYULARA DÜŞÜR İNŞAALLAH BİZİM SONUMUZU BEKLERKEN KENDİ SONLARINI GETİR YARABBİ
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 32 dk önce
    Siz Öyle Olsun, İstiyorsunuz Diye Öyle Olmayacak. Hiç Şüphesiz.
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