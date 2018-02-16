Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hollanda'dan bir skandal daha! Kriz tırmanıyor...

Hollanda, Ankara büyükelçisini geri çekmesinin ardından tansiyonu yükseltecek bir skandala daha imza atıyor.

16 Şubat 2018 Cuma 09:19
Hollanda'dan bir skandal daha! Kriz tırmanıyor...

Ankara büyükelçisini geçen hafta resmi olarak geri çekerek, Türkiye ile diplomatik ilişkilerini askıya alan Hollanda, 1915 yılındaki Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor.

Koalisyon ortağı Hıristiyan Birliği (CU) tarafından gündeme getirilen öneriye, hükümeti oluşturan diğer üç partinin de destek verdiği belirtildi.

CU Milletvekili Joel Voordewind, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, parlamentoda çoğunluğunun fikrinin bu yönde olduğunu belirtti.

Hollanda parlamentosu, hükümetten 24 Nisan'daki "sözde soykırım anması" için Ermenistan'ın başkenti Erivan'a ilk kez bakan düzeyinde temsilci göndermesini de istiyor.

İktidar ortağı CU'ya göre, Erivan'a bakan düzeyinde temsilci gönderilmesi güçlü bir sinyal olacak.

Hükümet, bu öneriye henüz yanıt vermedi. Ancak Hollanda Televizyonu'na göre, Lahey yönetiminin tepkisi olumlu olacak.

Hollanda'da, "uluslararası düzeyde oldukça hassas" olarak tanımlanan 1915 olaylarını nasıl tanımlanması gerektiği uzun süredir tartışma konusu.

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 09:19
  1. Ankara büyükelçisini
  2. Hollanda

YORUM YAZ

  • tarihe not,!tarihe not,!21 dk önce
    tarihin 5 büyük sömürgecisinden bir olanhollandadan utancak şerefszilik bu nasıl bir surat emparyelist katiller köle tüccarları hindistanın paralarıyla sefahat süren bir avuç azınlıkküstahlıkta sınır tanımıyor,şimdi soruyorumAB olmasa ordusu bile olmayan homoseksüelliğin eroinmalığın alıp başını gittiği bu ülke bu cesaret nerden bulur? yunanistan gibibu tip ülkeler belçika vb arkalarında ab ülkelerinin olduğunu bilerek saçmalıyor saldırıyor;!kesinlikle başka bir pakta bağlantısızlara hattarusyanın cephesine ortak olmak çok daha mantıklı;demem şu AB haçlı birliği ve kesinlikle biz ekarşı kurulmuştur!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

BakanSarıeroğlu, çiftçilere müjde verdi
  1. BakanSarıeroğlu, çiftçilere müjde..
  2. Tüpraş’ın yıllık kârı 1 milyar dolar
  3. Fatih Terim kararını verdi!..
  4. Şen Piliç dünyaya beyaz eti sevdirdi
  5. "2118'den geliyorum" dedi ve bu..
  6. 105 bin küçük işletme için taşınma..
  7. Sermaye Piyasası Kurulu ceza yağdırdı
  8. YPG'li terörist alçaklıklarını böyle..
  9. Canan Karatay'dan ilginç açıklama:..
  10. Eskiyi getirene indirimli uydu alıcısı
  11. Nazım Maviş'in yoğun SİT mesaisi
  12. ABD'nin DAEŞ oyununu Bekir Bozdağ..
  13. Kârını açıklayıp gongu çaldı
  14. BUDO seferi iptal etti
  15. Mete Yarar Türkiye'nin elindeki kozu..
  16. TANAP ile TAP en rasyonel alternatif
  17. Hollanda'dan bir skandal daha! Kriz..
  18. Ankara'da alarm verildi! Yoğun..
  19. Mete Yarar'dan dikkat çeken İncirlik..
  20. İşsizlik geçen yıla göre 1.8 puan düştü
Demirtaş: Alçaklık bana da bulaşmış...
Demirtaş: Alçaklık bana da bulaşmış...
Kaddafi'nin kuzeninden flaş 'Türkiye' açıklaması
Kaddafi'nin kuzeninden flaş 'Türkiye' açıklaması
Lübnan'dan Tillerson için açıklama geldi: Sıcak karşıladık
Lübnan'dan Tillerson için açıklama geldi: Sıcak karşıladık
Dilipak tek tek isim verdi ve açıkladı: Artık eskisi gibi olmayacak
Dilipak tek tek isim verdi ve açıkladı: Artık eskisi gibi olmayacak
Soyağacı sorgulamasında şaşırtan detay!
Soyağacı sorgulamasında şaşırtan detay!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 15.02.2018
Türk askeri Cinderes'e dayandı! Afrin'den terörist takviyesi...
Türk askeri Cinderes'e dayandı! Afrin'den terörist takviyesi...
Teröristbaşına AB'nin göbeğinde 'eskort' jesti
Teröristbaşına AB'nin göbeğinde 'eskort' jesti