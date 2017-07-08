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Hollanda'dan bakanımıza yine küstahlık!

Referandum sürecinde Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı kendi toprağımız sayılan konsolosluğumuza sokmayarak bir skandala imza atan Hollanda, şimdi de Başbakan Yardımcısı Türkeş'in Apeldoorn'daki 15 Temmuz toplantısını yasakladı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:59
Hollanda'dan bakanımıza yine küstahlık!

Hollanda hükümeti, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) Apeldoorn kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü kapsamında düzenleyeceği etkinliğe katılması beklenen Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkeye gelmesini "hoş karşılamadıklarını" bildirdi.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bizim hedefimiz, Türkiye ile aramızdaki ilişkilerin normale dönmesidir. Bunun için Türk yetkilileryle görüşme yapmaya hazırız" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, UETD'nin düzenlediği etkinliğin yasaklanmayacağı kaydedildi.

DEMOKRATİK HAKLARA MÜDAHALE

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Hollanda tarafından yapılan beyan, bu ülkede demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir" diye konuştu.

Türkeş de "Ziyaretime gösterilen tepki vatandaşlarımızın demokratik haklarına müdahaledir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye'yle üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu kabul etmesini eleştirdi.

Bahçeli, "Avrupa Parlamentosu yanlı, samimiyetten uzak, dürüst ve dostane olmaktan tamamen mahrum siyasi bir karara imza atarak Türk ve Türkiye karşıtlığını bir kez daha tescillemiştir" dedi.

Hollanda'nın açıklamasına da sert tepki gösteren Bahçeli "Hollanda'nın Türkiye'yi temsilen bu ülkedeki Türklerle buluşacak hükümet üyelerine engel çıkarması bir nevi zorbalık, açıkça demokrasi ve özgürlük inkarıdır" ifadelerini kullandı.

Demokrasi anlayışını göstermesi açısından ibret vericidir" diye konuştu. Türkeş de "Ziyaretime gösterilen tepki vatandaşlarımızın demokratik haklarına müdahaledir" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Akşam

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 08:59
  1. Tuğrul Türkeş
  2. hollanda
  • Enver Enver 1 sa önce
    Dahi şu mit tırları hadisesi ne oldu?
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Çok güçlü olduğumuz için kıskanıyorlar. Çekemiyorsan anten tak Hollanda. Dünyada en son kaçıncıydık şimdi hatırlamıyorum ama galiba ya birinci ya da ikinci en güçlü ülke olduk AK partimiz sayesinde.
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