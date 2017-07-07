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Hollanda'dan alçak açıklama!

Hollanda parlamentosu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ziyaretinin iyi karşılanmayacağını açıkladı.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:00
Hollanda'dan alçak açıklama!

Hollanda parlamentosu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in ülkeyi ziyaret etmesinin hoş karşılanmayacağını açıkladı.

Türkiye ile Hollanda Mart ayında kriz yaşamış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'ya ziyaretine izin verilmemesi iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:00
  1. Hollanda
  2. Türkiye
  3. 15 Temmuz Darbe Girişimi
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