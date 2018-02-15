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Hollanda'da vergi dairesine saldıran 18 yaşındaki hacker enselendi

Geçtiğimiz günlerde Hollanda'da vergi dairesine DDoS saldırısı yaparak tüm sistemleri bir süre oyalayan hacker tutuklandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 08:28
Hollanda'da vergi dairesine saldıran 18 yaşındaki hacker enselendi

Hollanda polisinin ileri teknoloji suç birimi, 18 yaşındaki hacker'ı bir dizi suçtan ötürü tutukladı.

Hollandalı yerel kaynaklara göre, geçtiğimiz günlerde vergi dairelerine yapılan DDoS saldırılarından sorumlu olan genç hacker, aynı zamanda bu güne kadar birçok banka hackleme olayına da karışmış olabilir.

Hollanda polisi tarafından verilen bilgiye göre, aralarında Bunq bankası gibi büyük bankaların ve ülkenin önde gelen teknoloji sitelerinden Tweakers ve Tweak gibi siteleri DDoS saldırısıyla erişilmez hale getirmekten suçlu bulunduğunu ve bu gencin Oosterhout şehrinde yakalandığını açıkladı. Kaynak: Habertürk

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 08:28
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