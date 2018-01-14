Hollanda'da Türk firmasına molotoflu saldırı
Hollanda'nın Oss Gasstraat Oost kentinde bir Türk'e ait olan Babacan Halı'ya molotoflu saldırı gerçekleştirildi. Saldırının arkasında bölgedeki ırkçıların olduğu iddia edildi.14 Ocak 2018 Pazar 18:49
Hollanda'nın Oss Gasstraat Oost kentinde bir Türk'e ait olan Babacan Halı adlı firma geceyarısı kundaklandı.
Hollanda polisi, Oss Gasstraat Oost kentinde Türk firmaya karşı gerçekleştirilen ırkçı saldırının peşine düştü. Polis sözcüsü Madelon Jansen, "Kamera görüntüleri olan bölgedeki tanıklarla ve insanlarla temasa geçmek istiyoruz" dedi.
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