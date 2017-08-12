Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hollanda'da sular ısınıyor! 150 gündür hükümet kurulamadı

Hollanda'da, 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerin üzerinden 150 gün geçmesine rağmen hükümet kurulamadı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 20:56
Hollanda'da sular ısınıyor! 150 gündür hükümet kurulamadı

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) uzun bir tatil arasından sonra müzakereler için yeniden bir araya geldi.

Toplantı sonrasında hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan Yardımcısı Gerrit Zalm, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dört partinin müzakereler için istekli olduğunu fakat hükümetin kurulmasının Ekim ayının başını bulabileceğini söyledi.

Hollanda'da, 15 Mart 2017'de yapılan genel seçimler sonuçlarına göre hiçbir parti, tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamıştı.

Siyasi uzmanlar, ülkede her yıl Eylül ayının üçüncü salı günü yapılan bütçenin geçici hükümetle yapılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 20:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • TARIKTARIK28 dk önce
    Koalisyon iyidir diyen siyasetçilerimizkonuşsun 150 gün 5 ay
  • SarıSarı48 dk önce
    Ne gerek var ki? Soysuzlar nede olsa feudal. Kral kraliçe gibi nesneleri onların. Onların beğenmedikleri seçilse bile başa geçemiyorki. Kendi milletinide legal haşhaş verip bir güzel uyutuyorlar.
  • OsmanlılıOsmanlılı54 dk önce
    Askerin postal seslerini duyuyor gibiyim..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bir köy… Duyan koştu!
  1. Bir köy… Duyan koştu!
  2. Amerika'da otomobil göstericilerin..
  3. 'Sen misin işini yarım bırakan' deyip...
  4. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse..
  5. Çorum'daki vatandaşlar Maçka'daki..
  6. Goran, IKBY'deki bağımsızlık..
  7. Trabzonspor'dan şok karar!
  8. Donald Trump'a 'Venezuela' tepkisi
  9. Akenerji, 150 bin ağacın temizleyeceği..
  10. Mercedes-Benz Türk, ilk ‘Pop-up’..
  11. Polis böyle yakaladı… Dikkat çeken..
  12. Erdoğan'a sesini duyurmak için her..
  13. Donald Trump: Hepimiz bir arada..
  14. Çocuklardan İhtiyaç Sahipleri İçin..
  15. Amerika'da ırkçı gösteri sonrası OHAL..
  16. 'Ben kefenimi giydim de çıktım.' diyen..
  17. Büyük skandal!Aklınıza gelen..
  18. Suriye kamplarında hayat devam ediyor
  19. Kışlada dehşet! Askerin cesedi ayağı..
  20. İnmede ilk 8 saat çok önemli
Dünya felakete sürükleniyor! 4 füze aynı anda...
Dünya felakete sürükleniyor! 4 füze aynı anda...
ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
Çinliler o bitki için Türkiye'ye geldi! Adını Erdoğan koymuştu...
Çinliler o bitki için Türkiye'ye geldi! Adını Erdoğan koymuştu...
Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı
Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı