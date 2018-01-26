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Hollanda'da saldırı: Ölü ve yaralılar var!

İngiliz Daily Mail gazetesinin son dakika olarak duyurduğu habere göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da silahlı saldırı geldi.

26 Ocak 2018 Cuma 23:00
Hollanda'da saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Turistik kentin şehir merkezini hedef alan saldırıda en az bir kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dan gelen son dakika haberine göre, şehir merkezinde silahlı saldırı düzenendi. Polis kaynakları, en az bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıda onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

Olayın terör bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 23:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • FehmiFehmi42 dk önce
    Desteklediği terör olmasın mı?
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