Hollanda'da PKK'lıları tek başına çıldırtan Türk!

Hollanda'nın Utrecht kentinde toplanan PKK yandaşları, tren istasyonunu işgal etti.

TÜRK VATANDAŞLARINA SALDIRDILAR



Türkler, pankart ve terör örgütü paçavraları ile izinsiz yapılan PYD/PKK gösterisine Türk bayraklarını taşıyarak tepki gösterdi. Polis ise Türk vatandaşlarına saldırmak isteyen terör örgütü yandaşlarını izlemekle yetindi. Hollanda polisi ve PKK yandaşlarının tiyatrosu sürerken gerekli yanıtı da tek başına bir Türk verdi. Afrin'deki askerler için, şehit olan tüm askerler için bunu yaptığını söyleyen isimsiz kahraman, tren istasyonunun balkanondan bayrak açarak "Ölürüm Türkiyem"i söyledi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Utrecht polisi yaptığı açıklamada, terör örgütü yandaşlarından bir kişinin gözaltına alındığını ve yaralanan olmadığını duyurdu.