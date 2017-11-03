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Hollanda'da 3 ayda 6 Türk öldürüldü

Hollanda’da silahlı saldırıya uğrayarak öldürülen Ömer Köksal ile birlikte son 3 ayda öldürülen Türk sayısı 6 oldu.

03 Kasım 2017 Cuma 08:15
Hollanda'da 3 ayda 6 Türk öldürüldü

Hollanda’da Ömer Köksal (22), Venlo şehrinde evine gitmek üzereyken sokak ortasında kurşunlanarak hayatını kaybetti. Polis olay yerinden kaçmaya çalışan bir kişiyi gözaltına aldı. Köksal, Hollanda’da son 3 ayda suikasta uğrayan 6'ncı Türk oldu. 27 Temmuz'da Zeki Yumuşak (41) ve 22 Temmuz'da Mustafa Ateş (50), 11 Eylül'de Amsterdam’da HFC restoranları sahibi Ali Ekrem Kaynak (48) vurularak öldürüldü.

POLİS 3 AYDIR YAKALAYAMADI

23 Ağustos'ta ise Hollanda’nın Venlo kentinde kafe işleten Kemal Zengin (44) kapısının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Ergin Başakçı (41) ise 2 Eylül tarihinde Rotterdam şehrinde bir kafeteryanın bahçesinde uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybetti. Hollanda polisi, önceki gün sokak ortasında öldürülen Köksal ile Kemal Zengin suikastı arasında bir bağlantı olup olmadığı üzerinde duruyor. Köksal ile Zengin’in öldürülüş şekillerinin hemen hemen birbiriyle aynı olması iki cinayet arasındaki bağlantının kuvvetli olma ihtimalini güçlendiriyor. Polis üç aydır Zengin’i öldüren kişileri yakalayamadı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 08:15
  1. Hollanda
  2. türk cinayetleri
  3. polis
  4. Ömer Köksal
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