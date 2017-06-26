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Hollanda'da camiye tehdit mektubu!

Hollanda'da bir camiye İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren tehdit mektubu ile oyuncak bir kamyon gönderildi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 18:00
Hollanda'da camiye tehdit mektubu!

Hollanda'nın Lahey kentindeki As-Soennah Camisi'nin Facebook sayfasından paylaşılan yazılı açıklamada, camiye İslam karşıtı ifadeler içeren bir tehdit mektubu ve yanında oyuncak bir kamyon gönderildiği bildirildi.

Oyuncak kamyonun fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada, mektupta "Bir kamyon okula ya da camiye çarpıyor. Bunu unutma!" ve "Her hafta ayrı bir arabanın size yapacağı saldırı uyanmanıza sebep olacaktır. Onun için sakının!" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

''ENDİŞELİYİZ''

As-Soennah Camisi İmamı Abdelhamed Taheri, yaptığı açıklamada, aldıkları tehdit içeren mektubun ürkütücü olduğunu ve bu yüzden endişeli olduklarını söyledi.

Bu tehditlerin ilk defa olmadığını, yılda birkaç defa buna benzer tehdit aldıklarını belirten Taheri, "Aslında bu mektubu geçen hafta cuma günü aldık ama bilerek ilk etapta dışarıya yansıtmadık. Ramazan ayı içerisinde ve bayramda camilerde yoğun bir kalabalık var.

Bu yüzden cemaate gereksiz yere korku vermemek ve kötü düşüncede olan insanların aklına bu tür fikirlerin gelmemesini sağlamak için bu kararı aldık." dedi.

Birilerinin sorumluluk alması gerektiğini savunan Taheri, "Son zamanlarda özellikle Avrupa'da Müslümanlara yapılan İslamofobik saldırılardan dolayı artık içinde bulunduğumuz durumun farkında olmamız gerektiğini düşündüğümüz için bu sefer dışarıya yansıtma kararı aldık.

Ayrıca bazı politikacıların ve medyanın yaptığı İslam karşıtı açıklamaların bu tehditlere sebep olduğunu düşündüğümüzden artık bu kişilerin sorumluluk bilincinde olmaları gerektiğine vurgu yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Taheri, durumu aynı gün polise bildirdiklerini söyleyerek polis ve belediye yetkilileriyle devamlı irtibatta olduklarını da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 18:00
  1. Lahey
  2. Hollanda
  3. As-Soennah Camisi
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