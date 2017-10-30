Hollanda'da camiye İslamofobik saldırı

Hollanda'nın Barneveld kentinde Faslıların gittiği An Noer Camisi’nin giriş kapısına, Müslümanlara hakaret içeren yazı ile gamalı haç çizildi. Bölge polisi sözcüsü Petra Rijnten, yaptığı açıklamada, cami yönetimi tarafından yapılan şikayet üzerine araştırma yapıldığını fakat söz konusu saldırıyı kimin yaptığına dair sonuca varılamadığını aktardı.

Hollanda'da, ırkçı söylemler, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve Türk bakanlara yönelik engellemelerin gölgesinde mart ayında gerçekleşen genel seçimlerin ardından artan İslamofobik saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 9 İslami kuruluşa saldırı düzenlendi.

AA