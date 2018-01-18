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Hollanda'da camiye alçak saldırı...

Hollanda'da, aşırı sağcı "Rechts in Verzet" (Sağ direnişte) hareketi mensubu bir grup, Amsterdam'da Emir Sultan Camisi'nin giriş kapısına kafası kesilmiş bir insan maketi bırakarak, İslamofobik ve ırkçı ifadeler içeren yazı astı.

18 Ocak 2018 Perşembe 20:09
Hollanda'da camiye alçak saldırı...

Eylemi üstlenen Rechts in Verzet, Diyanet Vakfına bağlı camiye astığı, "İslam durdurulmalı. Amsterdam'ın kuzeyinde Erdoğan'a bağlı mega diyanet camisi istemiyoruz." ifadelerinin yer aldığı yazının fotoğrafı ile birlikte sosyal medyadan "kafa kesmek" yazısını paylaştı.

ŞİDDETLE KINIYORUZ

Emir Sultan Camisi Başkanı Kamber Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan bu eylemle Müslümanların korkutulmaya çalışıldığını, eylemi şiddetle kınadıklarını söyledi.

Camide ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını belirten Şener, herkesi tahriklere kapılmamaları yönünde uyardıklarını kaydetti.

Telefonda görüştüğü Amsterdam Belediye Başkanı Jozias van Aartsen'in kendilerine destek verdiğini ifade eden Şener, polise şikayette bulunduklarını ve soruşturma başlatıldığını dile getirdi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 20:09
  1. Hollanda
  2. müslümanlara çirkin saldırı
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