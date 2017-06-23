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Hollanda'da büyük kriz! Tam 100 gündür...

Hollanda'da, 15 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 100 gün geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı.

23 Haziran 2017 Cuma 16:14
Hollanda'da büyük kriz! Tam 100 gündür...

Temsilciler Meclisinin seçimlerin ardından yeni hükümetin kurulmasında koalisyon seçeneklerini araştırması için görevlendirdiği son hükümetin Sağlık, Sosyal Yardımlaşma ve Spor Bakanı Edith Schippers, başarılı olamayınca iki ay sonra istifa etmişti.

Schippers'ten sonra görevlendirilen son hükümetin Devlet Bakanı Herman Tjeenk Willink, bazı siyasi liderler ile görüşmeler yapmıştı.

Daha önce müzakerelerde anlaşma sağlayamayan Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokrat 66 (D66) ve Yeşil Sol (GL) parti liderleriyle yaptığı görüşme sonrasında dörtlü koalisyon hükümeti kurulması çabasına giren 75 yaşındaki Willink'in dört liderle sürdürdüğü müzakereler göç konusunda tıkanmıştı.

Bunun ardından kolisyon müzakerelerinde GL devre dışı kalmış, Willink'in dördüncü parti olarak Hristiyan Birlik Partisi (CU) lideriyle yaptığı görüşmeler olumlu geçmişti.

En az 4 partili koalisyon kurulmasının beklendiği Hollanda'da, 13 parti 150 sandalyeli meclise girmeye hak kazanmıştı.

Ülkedeki hiçbir siyasi parti, mecliste 20 milletvekilliği elde ederek ikinci büyük siyasi parti olan Geert Wilders'in liderliğindeki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) ile koalisyon kurmak istemiyor.

Hollanda'da 2012'de yapılan genel seçimlerden 54 gün sonra iki partili koalisyon hükümeti kurulmuştu.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 16:14
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