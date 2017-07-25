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Hollanda'da başörtülü itfaiyeci aranıyor

Hollanda'da itfaiyeci olmak isteyen başörtülü kadınlara kapılarının açık olduğu açıklandı. Amsterdam Bölgesi İtfaiye Şefi Schaap, başörtülü de olsa herkese çalışma şansı verilmesi gerektiğini kaydetti.

25 Temmuz 2017 Salı 17:27
Hollanda'da başörtülü itfaiyeci aranıyor

Hollanda'da, Amsterdam Bölgesi İtfaiye Şefi Leen Schaap, itfaiyeci olmak isteyen başörtülü kadınlara kapılarının açık olduğunu söyledi.

Daha önce Amsterdam İl Emniyet Komiserliği yapan Schaap, katıldığı televizyon programında, mayıs ayında gündeme gelen polis teşkilatında başörtüsü tartışmasıyla ilgili soru üzerine, itfaiye biriminde böyle bir tartışmanın bulunmadığını ama başörtülü de olsa herkese çalışma şansı verilmesi gerektiğini kaydetti.

Şu ana kadar itfaiyeci olmak için hiçbir başörtülü kadının başvuru yapmadığını belirten Schaap, "Başörtülü bir kadın başvurursa ve bu iş için gerekli özellikleri taşıyorsa tabii ki itfaiyeci olabilir. İtfaiyeci olmak isteyen başörtülü bir kadın da olsa bizim kapımız herkese açık." dedi.

Amsterdam İl Emniyet Müdürü Pieter-Jaap Aalbersberg, mayısta, emniyet teşkilatına farklı etnik kökenlerden istihdam sağlanabilmesi için başörtünün polis üniformasının parçası olmasını görüşebileceklerini söylemiş, bu açıklama ülke gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 17:27
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