Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Hollanda'da 6 bin yıllık bebek kemikleri bulundu

Hollanda'nın Utrecht kentine bağlı Nieuwegein ilçesinde, 6 bin yıllık kemik parçalarının bir bebeğe ait olduğu bildirildi.

30 Ocak 2018 Salı 18:49
Hollanda'da 6 bin yıllık bebek kemikleri bulundu

Arkeoloji mirasının korunması ve kültür tarihi faaliyetlerini yürüten araştırma ve danışma bürosu Raap tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkan ve 6 bin yıllık olduğu tahmin edilen genç bir kadın iskeletinin kollarında kemik parçaları bulunduğu belirtildi.

'EŞSİZ BİR BULUŞ'

Genç kadının sol kolunun düz, sağ kolunun eğik durmasının dikkati çekmesi üzerine yaklaşık bir yıl detaylı inceleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, sonuçta kadının kollarındaki köprücük kemiği parçaları, kafatası, uyluk kemiği, dişler ve çenenin, 0-6 aylık bir bebeğe ait olduğunun tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, toprak altında çok çabuk çürüdüğü için arkeologların genelde çocuklara ait kemik parçaları bulamadıkları vurgulanarak, 6 bin yıllık bebek kemiklerinin eşsiz bir buluş olduğu savunuldu.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 18:49
  1. 6 bin yıllık
  2. bebek
  3. Hollanda
  4. kemik parçaları
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TSK konvoyuna saldırı düzenlendi
    1. TSK konvoyuna saldırı düzenlendi
    2. Türkiye'den müthiş atak!
    3. Jandarmadan bayrak şiiri.. "Mezarını..
    4. HTŞ'den Türkiye açıklaması
    5. Stalin’in katliamını ortaya..
    6. Terör örgütü tadilat başlattı
    7. 2 bin yıllık 2 küp yılan zehri ele..
    8. Kağıt kesiğinin neden çok acıtır?
    9. CHP'li başkandan flaş Afrin açıklaması!
    10. ''5 ABD askeri öldürdük''
    11. ''Üçüncü savaş evresine geçiyoruz''
    12. Ürdün ile ABD anlaştı... Sekiz..
    13. Ani saldırılar başladı...
    14. Mehmetçik, YPG'li teröristleri dünyaya..
    15. PKK'dan Esed'e Afrin teklifi
    16. Savaş ile ilgili bilgileri saklıyorlar
    17. Sırrı Süreyya terör sevici doktorların..
    18. Döviz bürolarına 'terör' düzenlemesi..
    19. Volkan Şen Süper Lig'de kaldı!
    20. Belçika'da 'YPG' istifası!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Afrin'de sıkışan teröristlere 'destek' geldi!
    Çukur değil lağım! Her sahnede küfür...
    Çukur değil lağım! Her sahnede küfür...
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    PYD Afrin'i Esed'e mi teslim ediyor? Cevap verdiler
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Ahıra girer girmez korkunç manzarayla karşılaştı
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!
    Emekli Korgeneralden Zeytin Dalı harekatı çıkışı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    İran'dan Afrin'e gelmişlerdi! TSK çarptı
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'